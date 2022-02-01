Чехия - Китай 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
03 февраля 2022, четверг. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Китай, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Китай
|29
|вр
|Клара Песларова
|1
|вр
|Виктория Швейдова
|14
|зщ
|Доминика Ласкова
|4
|зщ
|Даниэла Пейшова
|5
|зщ
|Саманта Коловратова
|24
|зщ
|Сара Чаянова
|17
|зщ
|Павлина Горалкова
|2
|зщ
|Анета Тейралова
|27
|зщ
|Тереза Радова
|21
|нп
|Тереза Ванишова
|16
|нп
|Катержина Мразова
|19
|нп
|Натали Млинкова
|28
|нп
|Ноэми Нойбауэрова
|18
|нп
|Михаэла Пейзлова
|10
|нп
|Дениса Кршижова
|26
|нп
|Вендула Пршибилова
|9
|нп
|Алена Миллс
|12
|нп
|Клара Гимларова
|25
|нп
|Кристина Паткова
|7
|нп
|Ленка Сердар
|23
|нп
|Катержина Букольска
|15
|нп
|Анета Ледлова
|33
|вр
|Цзяин Чжоу
|88
|вр
|Тия Чэнь
|2
|зщ
|Бэйвэй Юй
|49
|зщ
|Юйтин Ван
|5
|зщ
|Хуэйэр Хуан
|93
|зщ
|Чжисинь Лю
|28
|зщ
|Анна Фэй
|97
|зщ
|Циньань Чжао
|66
|зщ
|Цяньхуа Ли
|8
|нп
|Цици Линь
|34
|нп
|Лэ Ми
|91
|нп
|Ни Линь
|7
|нп
|Мэнин Чжан
|15
|нп
|Баочжэнь Ху
|44
|нп
|Бэйка Ли
|17
|нп
|Мулань Кан
|19
|нп
|Цзясинь Линь
|51
|нп
|Сифан Чжан
|98
|нп
|Жуй Чжу
|26
|нп
|Инин Гуань
|23
|нп
|Синь Фан
|10
|нп
|Синь Хэ
Главные тренеры
|Томаш Пацина
|Брайан Идальски
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Россия
|0
|0
| 5
1/4 финала
|Швейцария
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Чехия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Япония
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
|5
|Китай
|1
|0