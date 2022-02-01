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Олимпийские Игры 03 февраля

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07:10  ru Хоккей.Чехия - Китай 07:10  ru Хоккей.Канада - Швейцария 09:00  ru Кёрлинг.Италия - Швейцария 09:00  ru Кёрлинг. США - Норвегия
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11:40  ru Кёрлинг.Швейцария - Великобр 13:00  ru Кёрлинг.Чехия - Австралия 14:45  ru Кёрлинг.Китай - Швеция 15:00  ru Хоккей.Финляндия - США
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Чехия - Китай 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
03 февраля 2022, четверг. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), Группа B
Чехия Китай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Китай, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Китай
29ЧехияврКлара Песларова
1ЧехияврВиктория Швейдова
14ЧехиязщДоминика Ласкова
4ЧехиязщДаниэла Пейшова
5ЧехиязщСаманта Коловратова
24ЧехиязщСара Чаянова
17ЧехиязщПавлина Горалкова
2ЧехиязщАнета Тейралова
27ЧехиязщТереза Радова
21ЧехиянпТереза Ванишова
16ЧехиянпКатержина Мразова
19ЧехиянпНатали Млинкова
28ЧехиянпНоэми Нойбауэрова
18ЧехиянпМихаэла Пейзлова
10ЧехиянпДениса Кршижова
26ЧехиянпВендула Пршибилова
9ЧехиянпАлена Миллс
12ЧехиянпКлара Гимларова
25ЧехиянпКристина Паткова
7ЧехиянпЛенка Сердар
23ЧехиянпКатержина Букольска
15ЧехиянпАнета Ледлова
33КитайврЦзяин Чжоу
88КитайврТия Чэнь
2КитайзщБэйвэй Юй
49КитайзщЮйтин Ван
5КитайзщХуэйэр Хуан
93КитайзщЧжисинь Лю
28КитайзщАнна Фэй
97КитайзщЦиньань Чжао
66КитайзщЦяньхуа Ли
8КитайнпЦици Линь
34КитайнпЛэ Ми
91КитайнпНи Линь
7КитайнпМэнин Чжан
15КитайнпБаочжэнь Ху
44КитайнпБэйка Ли
17КитайнпМулань Кан
19КитайнпЦзясинь Линь
51КитайнпСифан Чжан
98КитайнпЖуй Чжу
26КитайнпИнин Гуань
23КитайнпСинь Фан
10КитайнпСинь Хэ
Главные тренеры
ЧехияТомаш Пацина
СШАБрайан Идальски
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыОчки
1
1/4 финала
Канада1 3
2
1/4 финала
США0 0
3
1/4 финала
Финляндия0 0
4
1/4 финала
Россия0 0
5
1/4 финала
Швейцария1 0
Группа B
КомандаИгрыОчки
1
1/4 финала
Чехия1 3
2
1/4 финала
Япония0 0
3
1/4 финала
Швеция0 0
4 Дания0 0
5 Китай1 0

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