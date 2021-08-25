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Четверг 03 февраля

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05:30  ru Аризона - Калгари 06:00  ru Мексика - Панама 06:00  ru Юта - Денвер 06:00  ru Сакраменто - Бруклин
06:30  ru Лейкерс - Портленд 22:00  ru Реал Сосьедад - Бетис 22:00  ru Камерун - Египет 23:30  ru Атлетик Б - Реал Мадрид
Олимпийские Игры 03 февраля

04:00  ru Кёрлинг.Австралия - Китай 04:00  ru Кёрлинг.Швеция - Чехия 04:00  ru Кёрлинг.Великобр - Канада 04:00  ru Кёрлинг.США - Италия
07:10  ru Хоккей.Чехия - Китай 07:10  ru Хоккей.Канада - Швейцария 09:00  ru Кёрлинг.Италия - Швейцария 09:00  ru Кёрлинг. США - Норвегия
11:40  ru Хоккей.Швеция - Япония 13:00  ru Фристайл. Женщины 14:45  ru Фристайл. Мужчины 15:00  ru Кёрлинг. Норвегия - Канада
11:40  ru Кёрлинг.Швейцария - Великобр 13:00  ru Кёрлинг.Чехия - Австралия 14:45  ru Кёрлинг.Китай - Швеция 15:00  ru Хоккей.Финляндия - США
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Канада - Швейцария 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
03 февраля 2022, четверг. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), Группа A
Канада Швейцария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Швейцария, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Швейцария
35КанадаврЭнн-Рене Дебьен
38КанадаврЭмеранс Машмейер
14КанадазщРената Фаст
3КанадазщЖоселин Ларок
42КанадазщКлэр Томпсон
23КанадазщЭрин Эмброуз
28КанадазщМика Занди-Харт
21КанадазщЭштон Белл
17КанадазщЭлла Шелтон
29КанаданпМари-Филип Пулен
26КанаданпЭмили Кларк
19КанаданпБрианна Дженнер
24КанаданпНатали Спунер
15КанаданпМелоди Дауст
10КанаданпСара Филье
40КанаданпБлэйр Тёрнбулл
20КанаданпСара Нурс
6КанаданпРебекка Джонстон
27КанаданпЭмма Мальте
11КанаданпДжилл Сонье
7КанаданпЛора Стейси
47КанаданпДжейми Ли Рэттрей
20ШвейцарияврАндреа Брендли
29ШвейцарияврСаския Маурер
22ШвейцариязщСинья Леман
17ШвейцариязщЛара Кристен
23ШвейцариязщНиколь Булло
16ШвейцариязщНиколь Валларио
28ШвейцариязщАлина Марти
18ШвейцариязщШтефани Ветли
9ШвейцариязщШеннон Зигрист
3ШвейцариязщСара Форстер
25ШвейцариянпАлина Мюллер
24ШвейцариянпНоэми Рихнер
7ШвейцариянпЛара Штальдер
26ШвейцариянпДоминик Рюэгг
21ШвейцариянпРахель Энцлер
14ШвейцариянпЭвелина Разелли
98ШвейцариянпКили Мой
88ШвейцариянпФоби Штенц
15ШвейцариянпЛаура Циммерман
71ШвейцариянпЛена Луц
12ШвейцариянпЛиза Рюэди
8ШвейцариянпКалей Кеннек
Главные тренеры
КанадаТрой Райан
ШвейцарияКолин Мюллер
История личных встреч
31.08.2021 ЧМ-2021 (ж) 1/2 финала Канада4 : 0Швейцария
25.08.2021 ЧМ-2021 (ж) Группа A Швейцария0 : 5Канада
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыОчки
1
1/4 финала
Канада1 3
2
1/4 финала
США0 0
3
1/4 финала
Финляндия0 0
4
1/4 финала
Россия0 0
5
1/4 финала
Швейцария1 0
Группа B
КомандаИгрыОчки
1
1/4 финала
Чехия1 3
2
1/4 финала
Япония0 0
3
1/4 финала
Швеция0 0
4 Дания0 0
5 Китай1 0

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