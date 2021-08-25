Канада - Швейцария 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
03 февраля 2022, четверг. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Швейцария, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Швейцария
|35
|вр
|Энн-Рене Дебьен
|38
|вр
|Эмеранс Машмейер
|14
|зщ
|Рената Фаст
|3
|зщ
|Жоселин Ларок
|42
|зщ
|Клэр Томпсон
|23
|зщ
|Эрин Эмброуз
|28
|зщ
|Мика Занди-Харт
|21
|зщ
|Эштон Белл
|17
|зщ
|Элла Шелтон
|29
|нп
|Мари-Филип Пулен
|26
|нп
|Эмили Кларк
|19
|нп
|Брианна Дженнер
|24
|нп
|Натали Спунер
|15
|нп
|Мелоди Дауст
|10
|нп
|Сара Филье
|40
|нп
|Блэйр Тёрнбулл
|20
|нп
|Сара Нурс
|6
|нп
|Ребекка Джонстон
|27
|нп
|Эмма Мальте
|11
|нп
|Джилл Сонье
|7
|нп
|Лора Стейси
|47
|нп
|Джейми Ли Рэттрей
|20
|вр
|Андреа Брендли
|29
|вр
|Саския Маурер
|22
|зщ
|Синья Леман
|17
|зщ
|Лара Кристен
|23
|зщ
|Николь Булло
|16
|зщ
|Николь Валларио
|28
|зщ
|Алина Марти
|18
|зщ
|Штефани Ветли
|9
|зщ
|Шеннон Зигрист
|3
|зщ
|Сара Форстер
|25
|нп
|Алина Мюллер
|24
|нп
|Ноэми Рихнер
|7
|нп
|Лара Штальдер
|26
|нп
|Доминик Рюэгг
|21
|нп
|Рахель Энцлер
|14
|нп
|Эвелина Разелли
|98
|нп
|Кили Мой
|88
|нп
|Фоби Штенц
|15
|нп
|Лаура Циммерман
|71
|нп
|Лена Луц
|12
|нп
|Лиза Рюэди
|8
|нп
|Калей Кеннек
Главные тренеры
|Трой Райан
|Колин Мюллер
История личных встреч
|31.08.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|1/2 финала
|4 : 0
|25.08.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|Группа A
|0 : 5
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Россия
|0
|0
| 5
1/4 финала
|Швейцария
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Чехия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Япония
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
|5
|Китай
|1
|0