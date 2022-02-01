Швеция - Япония 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
03 февраля 2022, четверг. 11:40 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Япония, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 11:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Япония
Главные тренеры
|Ульф Лундберг
|Юдзи Иидзука
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Россия
|0
|0
| 5
1/4 финала
|Швейцария
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Чехия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Япония
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
|5
|Китай
|1
|0