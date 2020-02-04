Хетафе - Леванте 04 Февраля прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
04 февраля 2022, пятница. 23:00 МСК. Испания - Примера, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Леванте, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Алессио Лисси
История личных встреч
|16.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 9
|0 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 1
|05.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 12
|3 : 0
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|1 : 0
|01.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 15
|4 : 0
|02.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|0 : 0
|06.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|0 : 1
|10.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 1
|21.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
|08.04.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 33
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|15
|5
|2
|47-20
|50
|75,8
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|69,7
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|60,6
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|10
|6
|5
|36-26
|36
|57,1
| 5
Лига Европы
|Барселона
|21
|9
|8
|4
|32-23
|35
|55,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|21
|9
|7
|5
|22-21
|34
|54,0
|7
|Вильярреал
|22
|8
|8
|6
|36-23
|32
|48,5
|8
|Райо Вальекано
|21
|9
|4
|8
|27-22
|31
|49,2
|9
|Атлетик Б
|22
|7
|10
|5
|21-17
|31
|47,0
|10
|Валенсия
|22
|7
|8
|7
|35-36
|29
|43,9
|11
|Осасуна
|22
|7
|7
|8
|22-27
|28
|42,4
|12
|Сельта
|22
|7
|6
|9
|26-25
|27
|40,9
|13
|Эспаньол
|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|40,9
|14
|Гранада
|22
|5
|9
|8
|26-33
|24
|36,4
|15
|Эльче
|22
|5
|8
|9
|23-30
|23
|34,8
|16
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|17-23
|22
|33,3
|17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|31,7
| 18
Зона вылета
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|27,3
| 19
Зона вылета
|Алавес
|22
|4
|5
|13
|16-35
|17
|25,8
| 20
Зона вылета
|Леванте
|21
|1
|8
|12
|21-43
|11
|17,5