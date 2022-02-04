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Герта - Бохум 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
04 февраля 2022, пятница. 22:30 МСК. Германия - Бундеслига, 21-й тур
Герта Бохум

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Бохум, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Бохум
Бохум
Главные тренеры
Турция Тайфун Коркут
Германия Томас Райс
История личных встреч
12.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 4 Бохум1 : 3Герта
30.01.2010 Германия - Бундеслига Тур 20 Герта0 : 0Бохум
23.08.2009 Германия - Бундеслига Тур 3 Бохум1 : 0Герта
09.05.2009 Германия - Бундеслига Тур 31 Герта2 : 0Бохум
22.11.2008 Германия - Бундеслига Тур 14 Бохум2 : 3Герта
12.04.2008 Германия - Бундеслига Тур 28 Бохум1 : 1Герта
27.10.2007 Германия - Бундеслига Тур 11 Герта2 : 0Бохум
14.04.2007 Германия - Бундеслига Тур 29 Бохум1 : 3Герта
11.11.2006 Германия - Бундеслига Тур 12 Герта3 : 3Бохум
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария20161365-194981,7
2
Лига чемпионов
Боруссия Д20141552-314371,7
3
Лига чемпионов
Байер20105549-323558,3
4
Лига чемпионов
Унион2097429-253456,7
5
Лига Европы
Фрайбург2096533-233355,0
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2094738-233151,7
7 Хоффенхайм2094741-323151,7
8 Кёльн2078532-342948,3
9 Айнтрахт Ф2077630-302846,7
10 Майнц2083928-232745,0
11 Бохум20731019-292440,0
12 Боруссия М20641026-372236,7
13 Герта20641022-422236,7
14 Арминия2049720-262135,0
15 Вольфсбург20631117-322135,0
16
Стыковая зона
Аугсбург2047920-351931,7
17
Зона вылета
Штутгарт20461022-351830,0
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт20241417-521016,7

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