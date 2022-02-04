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Марсель - Анже 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
04 февраля 2022, пятница. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Марсель Анже

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Анже, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Анже
Анже
Главные тренеры
Аргентина Хорхе Сампаоли
Франция Жеральд Батикл
История личных встреч
22.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 7 Анже0 : 0Марсель
16.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 37 Марсель3 : 2Анже
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Анже2 : 1Марсель
25.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Марсель0 : 0Анже
03.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 Анже0 : 2Марсель
30.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 30 Марсель2 : 2Анже
22.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 19 Анже1 : 1Марсель
29.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 35 Анже1 : 1Марсель
20.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 3 Марсель1 : 1Анже
10.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 29 Марсель3 : 0Анже
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ22165146-185380,3
2
Лига чемпионов
Ницца22134536-1842-165,2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель22117431-184060,6
4
Лига Европы
Страсбург22105744-293553,0
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн22104841-213451,5
6 Монпелье22104837-303451,5
7 Лион2298531-2834-153,0
8 Монако2296735-263350,0
9 Ланс2296736-313350,0
10 Нант2295830-273248,5
11 Лилль2288630-303248,5
12 Анже2278728-292943,9
13 Брест2277828-332842,4
14 Реймс2259822-272436,4
15 Клермон22561122-392131,8
16 Труа22551220-312030,3
17 Бордо22481034-532030,3
18
Стыковая зона
Метц22471124-431928,8
19
Зона вылета
Лорьян22381118-381725,8
20
Зона вылета
Сент-Этьен22361319-431522,7

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