Марсель - Анже 04 Февраля прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
04 февраля 2022, пятница. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Анже, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Анже
Анже
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Жеральд Батикл
История личных встреч
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 0
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|3 : 2
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|2 : 1
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 0
|03.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 2
|30.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 2
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|29.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 1
|20.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 1
|10.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|46-18
|53
|80,3
| 2
Лига чемпионов
|Ницца
|22
|13
|4
|5
|36-18
|42
|-1
|65,2
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|22
|11
|7
|4
|31-18
|40
|60,6
| 4
Лига Европы
|Страсбург
|22
|10
|5
|7
|44-29
|35
|53,0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|22
|10
|4
|8
|41-21
|34
|51,5
|6
|Монпелье
|22
|10
|4
|8
|37-30
|34
|51,5
|7
|Лион
|22
|9
|8
|5
|31-28
|34
|-1
|53,0
|8
|Монако
|22
|9
|6
|7
|35-26
|33
|50,0
|9
|Ланс
|22
|9
|6
|7
|36-31
|33
|50,0
|10
|Нант
|22
|9
|5
|8
|30-27
|32
|48,5
|11
|Лилль
|22
|8
|8
|6
|30-30
|32
|48,5
|12
|Анже
|22
|7
|8
|7
|28-29
|29
|43,9
|13
|Брест
|22
|7
|7
|8
|28-33
|28
|42,4
|14
|Реймс
|22
|5
|9
|8
|22-27
|24
|36,4
|15
|Клермон
|22
|5
|6
|11
|22-39
|21
|31,8
|16
|Труа
|22
|5
|5
|12
|20-31
|20
|30,3
|17
|Бордо
|22
|4
|8
|10
|34-53
|20
|30,3
| 18
Стыковая зона
|Метц
|22
|4
|7
|11
|24-43
|19
|28,8
| 19
Зона вылета
|Лорьян
|22
|3
|8
|11
|18-38
|17
|25,8
| 20
Зона вылета
|Сент-Этьен
|22
|3
|6
|13
|19-43
|15
|22,7