Свернуть список

Бирмингем Сити - Шеффилд Юнайтед 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30079
04 февраля 2022, пятница. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур
Главный судья: Кейт Страуд (Гемпшир, Англия);
Бирмингем Сити Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Ли Бойер
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
07.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Шеффилд Юнайтед0 : 1Бирмингем Сити
10.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Бирмингем Сити1 : 1Шеффилд Юнайтед
19.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Шеффилд Юнайтед0 : 0Бирмингем Сити
21.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Бирмингем Сити2 : 1Шеффилд Юнайтед
25.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Шеффилд Юнайтед1 : 1Бирмингем Сити
28.01.2012 Кубок Англии 1/16 финала Шеффилд Юнайтед0 : 4Бирмингем Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм28 58
2
Повышение
Блэкберн Роверс29 53
3
Плей-офф за повышение
Борнмут28 52
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс28 51
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион29 45
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро28 45
7 Хаддерсфилд Таун29 45
8 Ноттингем Форест29 43
9 Лутон Таун28 42
10 Ковентри Сити27 40
11 Шеффилд Юнайтед26 39
12 Сток Сити28 39
13 Престон Норт Энд29 38
14 Миллуолл28 37
15 Блэкпул28 37
16 Бристоль Сити29 34
17 Бирмингем Сити29 33
18 Халл Сити28 32
19 Суонси Сити27 32
20 Кардифф Сити27 26
21 Рединг28 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед27 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти28 15
24
Зона вылета
Барнсли27 14

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close