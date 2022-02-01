Бирмингем Сити - Шеффилд Юнайтед 04 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30079
04 февраля 2022, пятница. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур
Главный судья: Кейт Страуд (Гемпшир, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
|Ли Бойер
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|07.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|0 : 1
|10.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|1 : 1
|19.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|0 : 0
|21.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|2 : 1
|25.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|1 : 1
|28.01.2012
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|28
|58
| 2
Повышение
|Блэкберн Роверс
|29
|53
| 3
Плей-офф за повышение
|Борнмут
|28
|52
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|28
|51
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|29
|45
| 6
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|28
|45
|7
|Хаддерсфилд Таун
|29
|45
|8
|Ноттингем Форест
|29
|43
|9
|Лутон Таун
|28
|42
|10
|Ковентри Сити
|27
|40
|11
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|12
|Сток Сити
|28
|39
|13
|Престон Норт Энд
|29
|38
|14
|Миллуолл
|28
|37
|15
|Блэкпул
|28
|37
|16
|Бристоль Сити
|29
|34
|17
|Бирмингем Сити
|29
|33
|18
|Халл Сити
|28
|32
|19
|Суонси Сити
|27
|32
|20
|Кардифф Сити
|27
|26
|21
|Рединг
|28
|22
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|27
|20
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|28
|15
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|27
|14