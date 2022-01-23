Детройт Пистонс - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 04.02.2022
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
04 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Главные тренеры
|Дуэйн Кейси
История личных встреч
|12.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 119
|24.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 101
|12.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 120
|07.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 114
|20.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 129 ОТ
|20.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 100
|26.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 101
|04.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 108
|10.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 117
|01.01.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 90
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|7,0
|4
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|9,0
|5
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|10,0
|6
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|10,5
|7
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|10,5
|8
|Кливленд Кавальерс
|52
|31
|21
|5552-5328
|83
|0,596
|11,0
|9
|Юта Джаз
|52
|31
|21
|5898-5602
|83
|0,596
|11,0
|10
|Бруклин Нетс
|51
|29
|22
|5693-5625
|80
|0,569
|12,5
|11
|Даллас Маверикс
|52
|29
|23
|5525-5395
|81
|0,558
|13,0
|12
|Денвер Наггетс
|51
|28
|23
|5562-5476
|79
|0,549
|13,5
|13
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|14,0
|14
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|14,5
|15
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|14,5
|16
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|15,5
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|18
|Лос-Анджелес Лейкерс
|52
|25
|27
|5759-5836
|77
|0,481
|17,0
|19
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|17,0
|20
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|17,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|18,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|52
|21
|31
|5622-5830
|73
|0,404
|21,0
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|22,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|23,0
|25
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|23,5
|26
|Сакраменто Кингз
|53
|19
|34
|5793-6066
|72
|0,358
|23,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|50
|16
|34
|5054-5379
|66
|0,320
|25,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|51
|15
|36
|5529-5951
|66
|0,294
|26,5
|29
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|29,0
|30
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|30,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|0,0
|2
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|1,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|1,5
|4
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,5
|5
|Кливленд Кавальерс
|52
|31
|21
|5552-5328
|83
|0,596
|2,0
|6
|Бруклин Нетс
|51
|29
|22
|5693-5625
|80
|0,569
|3,5
|7
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|5,0
|8
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|5,5
|9
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|5,5
|10
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|8,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|8,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|9,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|14,5
|14
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|20,0
|15
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|21,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|7,0
|4
|Юта Джаз
|52
|31
|21
|5898-5602
|83
|0,596
|11,0
|5
|Даллас Маверикс
|52
|29
|23
|5525-5395
|81
|0,558
|13,0
|6
|Денвер Наггетс
|51
|28
|23
|5562-5476
|79
|0,549
|13,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|15,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|52
|25
|27
|5759-5836
|77
|0,481
|17,0
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|52
|21
|31
|5622-5830
|73
|0,404
|21,0
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|22,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|23,0
|13
|Сакраменто Кингз
|53
|19
|34
|5793-6066
|72
|0,358
|23,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|50
|16
|34
|5054-5379
|66
|0,320
|25,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|51
|15
|36
|5529-5951
|66
|0,294
|26,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|0,0
|2
|Бруклин Нетс
|51
|29
|22
|5693-5625
|80
|0,569
|2,0
|3
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|4,0
|4
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|4,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|7,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|52
|31
|21
|5552-5328
|83
|0,596
|2,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|14,5
|5
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|20,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|4,0
|3
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|7,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|7,5
|5
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|20,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|52
|31
|21
|5898-5602
|83
|0,596
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|51
|28
|23
|5562-5476
|79
|0,549
|2,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|4,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|52
|21
|31
|5622-5830
|73
|0,404
|10,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|50
|16
|34
|5054-5379
|66
|0,320
|14,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|52
|25
|27
|5759-5836
|77
|0,481
|17,0
|5
|Сакраменто Кингз
|53
|19
|34
|5793-6066
|72
|0,358
|23,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|52
|29
|23
|5525-5395
|81
|0,558
|6,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|15,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|16,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|51
|15
|36
|5529-5951
|66
|0,294
|19,5