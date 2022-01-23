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Сан-Антонио Спёрс - Майами Хит прямая трансляция 04.02.2022

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
04 февраля 2022, пятница. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сан-Антонио Спёрс Майами Хит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Майами Хит, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
СШАГрег Попович
СШАЭрик Споэльстра
История личных встреч
29.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит116 : 111Сан-Антонио Спёрс
22.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс87 : 107Майами Хит
19.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс107 : 102Майами Хит
16.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит106 : 100Сан-Антонио Спёрс
21.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс105 : 110Майами Хит
08.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит95 : 88Сан-Антонио Спёрс
07.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс117 : 105Майами Хит
26.10.2017 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит100 : 117Сан-Антонио Спёрс
15.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс94 : 90Майами Хит
31.10.2016 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит99 : 106Сан-Антонио Спёрс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6677,0
4 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6409,0
5 Майами Хит5232205652-5459840,61510,0
6 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,60810,5
7 Милуоки Бакс5332215923-5757850,60410,5
8 Кливленд Кавальерс5231215552-5328830,59611,0
9 Юта Джаз5231215898-5602830,59611,0
10 Бруклин Нетс5129225693-5625800,56912,5
11 Даллас Маверикс5229235525-5395810,55813,0
12 Денвер Наггетс5128235562-5476790,54913,5
13 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,53814,0
14 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,53114,5
15 Бостон Селтикс5328255728-5544810,52814,5
16 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,51015,5
17 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
18 Лос-Анджелес Лейкерс5225275759-5836770,48117,0
19 Атланта Хоукс5024265575-5561740,48017,0
20 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,47117,5
21 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,46218,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5221315622-5830730,40421,0
23 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,5
24 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36523,0
25 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35823,5
26 Сакраменто Кингз5319345793-6066720,35823,5
27 Оклахома-Сити Тандер5016345054-5379660,32025,0
28 Хьюстон Рокетс5115365529-5951660,29426,5
29 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24029,0
30 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22630,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Майами Хит5232205652-5459840,6151,0
3 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,6081,5
4 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
5 Кливленд Кавальерс5231215552-5328830,5962,0
6 Бруклин Нетс5129225693-5625800,5693,5
7 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,5385,0
8 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5315,5
9 Бостон Селтикс5328255728-5544810,5285,5
10 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4808,0
11 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,4718,5
12 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,4629,0
13 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35814,5
14 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
15 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22621,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6677,0
4 Юта Джаз5231215898-5602830,59611,0
5 Даллас Маверикс5229235525-5395810,55813,0
6 Денвер Наггетс5128235562-5476790,54913,5
7 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,51015,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс5225275759-5836770,48117,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5221315622-5830730,40421,0
11 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,5
12 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36523,0
13 Сакраменто Кингз5319345793-6066720,35823,5
14 Оклахома-Сити Тандер5016345054-5379660,32025,0
15 Хьюстон Рокетс5115365529-5951660,29426,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,6080,0
2 Бруклин Нетс5129225693-5625800,5692,0
3 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5314,0
4 Бостон Селтикс5328255728-5544810,5284,0
5 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,4627,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
3 Кливленд Кавальерс5231215552-5328830,5962,0
4 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35814,5
5 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5232205652-5459840,6150,0
2 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,5384,0
3 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4807,0
4 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,4717,5
5 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22620,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5231215898-5602830,5960,0
2 Денвер Наггетс5128235562-5476790,5492,5
3 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,5104,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5221315622-5830730,40410,0
5 Оклахома-Сити Тандер5016345054-5379660,32014,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс5225275759-5836770,48117,0
5 Сакраменто Кингз5319345793-6066720,35823,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6670,0
2 Даллас Маверикс5229235525-5395810,5586,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37315,5
4 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36516,0
5 Хьюстон Рокетс5115365529-5951660,29419,5

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