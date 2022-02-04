ЦСКА - Альба прямая трансляция 04.02.2022
Стадион: Мегаспорт (Москва, Россия), вместимость: 13126
04 февраля 2022, пятница. 20:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 23-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами ЦСКА - Альба, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мегаспорт (Москва, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва, Россия
Альба
Берлин, Германия
Главные тренеры
|Димитрис Итудис
|Исраэль Гонсалес
История личных встреч
|17.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 16
|90 : 93
|27.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 22
|68 : 71
|16.10.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 4
|88 : 93
|25.10.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 4
|66 : 82
|20.11.2014
|Евролига
|Группа B. Тур 6
|95 : 66
|17.10.2014
|Евролига
|Группа B. Тур 1
|68 : 84
|01.03.2013
|Евролига
|Группа E. Тур 9
|80 : 65
|04.01.2013
|Евролига
|Группа E. Тур 2
|57 : 75
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Реал Мадрид
|22
|0.864
| 2
Плей-офф
|Барселона
|23
|0.783
| 3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|21
|0.714
| 4
Плей-офф
|Зенит
|21
|0.667
| 5
Плей-офф
|ЦСКА
|22
|0.591
| 6
Плей-офф
|Олимпиакос
|21
|0.571
| 7
Плей-офф
|УНИКС
|22
|0.545
| 8
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|22
|0.500
|9
|Монако
|23
|0.478
|10
|Бавария
|23
|0.478
|11
|Фенербахче
|20
|0.500
|12
|Маккаби Тель-Авив
|21
|0.476
|13
|АСВЕЛ
|23
|0.391
|14
|Црвена Звезда
|21
|0.381
|15
|Альба
|22
|0.318
|16
|Баскония
|22
|0.318
|17
|Панатинаикос
|21
|0.238
|18
|Жальгирис
|20
|0.150