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ЦСКА - Альба прямая трансляция 04.02.2022

Стадион: Мегаспорт (Москва, Россия), вместимость: 13126
04 февраля 2022, пятница. 20:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 23-й тур
ЦСКА Альба

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами ЦСКА - Альба, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мегаспорт (Москва, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва, Россия
Альба
Берлин, Германия
Главные тренеры
Греция Димитрис Итудис
Испания Исраэль Гонсалес
История личных встреч
17.12.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 16 Альба90 : 93ЦСКА
27.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 22 Альба68 : 71ЦСКА
16.10.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 4 ЦСКА88 : 93Альба
25.10.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 4 Альба66 : 82ЦСКА
20.11.2014 Евролига Группа B. Тур 6 ЦСКА95 : 66Альба
17.10.2014 Евролига Группа B. Тур 1 Альба68 : 84ЦСКА
01.03.2013 Евролига Группа E. Тур 9 ЦСКА80 : 65Альба
04.01.2013 Евролига Группа E. Тур 2 Альба57 : 75ЦСКА
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Реал Мадрид22 0.864
2
Плей-офф
Барселона23 0.783
3
Плей-офф
Олимпия Милан21 0.714
4
Плей-офф
Зенит21 0.667
5
Плей-офф
ЦСКА22 0.591
6
Плей-офф
Олимпиакос21 0.571
7
Плей-офф
УНИКС22 0.545
8
Плей-офф
Анадолу Эфес22 0.500
9 Монако23 0.478
10 Бавария23 0.478
11 Фенербахче20 0.500
12 Маккаби Тель-Авив21 0.476
13 АСВЕЛ23 0.391
14 Црвена Звезда21 0.381
15 Альба22 0.318
16 Баскония22 0.318
17 Панатинаикос21 0.238
18 Жальгирис20 0.150

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