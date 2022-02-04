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Жальгирис - УНИКС прямая трансляция 04.02.2022

Стадион: Жальгирис-Арена (Каунас, Литва), вместимость: 15402
04 февраля 2022, пятница. 21:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 23-й тур
Жальгирис УНИКС

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Жальгирис - УНИКС, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Жальгирис-Арена (Каунас, Литва). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жальгирис
Каунас, Литва
УНИКС
Казань, Россия
Главные тренеры
Словения Юре Здовц
Хорватия Велимир Перасович
История личных встреч
17.12.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 16 УНИКС66 : 53Жальгирис
17.03.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 26 УНИКС80 : 82Жальгирис
22.12.2016 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 14 Жальгирис80 : 88УНИКС
12.12.2014 Евролига Группа A. Тур 9 УНИКС73 : 60Жальгирис
06.11.2014 Евролига Группа A. Тур 4 Жальгирис77 : 71УНИКС
16.03.2012 Единая лига ВТБ Группа A. Тур 18 Жальгирис73 : 77УНИКС
20.11.2011 Единая лига ВТБ Группа A. Тур 5 УНИКС79 : 52Жальгирис
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Реал Мадрид22 0.864
2
Плей-офф
Барселона23 0.783
3
Плей-офф
Олимпия Милан21 0.714
4
Плей-офф
Зенит21 0.667
5
Плей-офф
ЦСКА22 0.591
6
Плей-офф
Олимпиакос21 0.571
7
Плей-офф
УНИКС22 0.545
8
Плей-офф
Анадолу Эфес22 0.500
9 Монако23 0.478
10 Бавария23 0.478
11 Фенербахче20 0.500
12 Маккаби Тель-Авив21 0.476
13 АСВЕЛ23 0.391
14 Црвена Звезда21 0.381
15 Альба22 0.318
16 Баскония22 0.318
17 Панатинаикос21 0.238
18 Жальгирис20 0.150

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