Жальгирис - УНИКС прямая трансляция 04.02.2022
Стадион: Жальгирис-Арена (Каунас, Литва), вместимость: 15402
04 февраля 2022, пятница. 21:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 23-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Жальгирис - УНИКС, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Жальгирис-Арена (Каунас, Литва). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жальгирис
Каунас, Литва
УНИКС
Казань, Россия
Главные тренеры
|Юре Здовц
|Велимир Перасович
История личных встреч
|17.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 16
|66 : 53
|17.03.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 26
|80 : 82
|22.12.2016
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 14
|80 : 88
|12.12.2014
|Евролига
|Группа A. Тур 9
|73 : 60
|06.11.2014
|Евролига
|Группа A. Тур 4
|77 : 71
|16.03.2012
|Единая лига ВТБ
|Группа A. Тур 18
|73 : 77
|20.11.2011
|Единая лига ВТБ
|Группа A. Тур 5
|79 : 52
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Реал Мадрид
|22
|0.864
| 2
Плей-офф
|Барселона
|23
|0.783
| 3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|21
|0.714
| 4
Плей-офф
|Зенит
|21
|0.667
| 5
Плей-офф
|ЦСКА
|22
|0.591
| 6
Плей-офф
|Олимпиакос
|21
|0.571
| 7
Плей-офф
|УНИКС
|22
|0.545
| 8
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|22
|0.500
|9
|Монако
|23
|0.478
|10
|Бавария
|23
|0.478
|11
|Фенербахче
|20
|0.500
|12
|Маккаби Тель-Авив
|21
|0.476
|13
|АСВЕЛ
|23
|0.391
|14
|Црвена Звезда
|21
|0.381
|15
|Альба
|22
|0.318
|16
|Баскония
|22
|0.318
|17
|Панатинаикос
|21
|0.238
|18
|Жальгирис
|20
|0.150