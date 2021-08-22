Россия - Швейцария 04 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
04 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия - Швейцария, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Швейцария
|23
|вр
|Дарья Гредзен
|69
|вр
|Мария Сорокина
|13
|зщ
|Нина Пирогова
|72
|зщ
|Анна Савонина
|12
|зщ
|Мария Печникова
|70
|зщ
|Анна Шибанова
|19
|зщ
|Елена Проворова
|59
|нп
|Елена Дергачёва
|97
|нп
|Анна Шохина
|15
|нп
|Валерия Павлова
|26
|нп
|Екатерина Добродеева
|27
|нп
|Вероника Коржакова
|21
|нп
|Полина Болгарева
|17
|нп
|Фануза Кадирова
|29
|нп
|Александра Вафина
|42
|нп
|Оксана Братищева
|73
|нп
|Виктория Кулишова
|99
|нп
|Полина Лучникова
|20
|вр
|Андреа Брендли
|29
|вр
|Саския Маурер
|22
|зщ
|Синья Леман
|17
|зщ
|Лара Кристен
|23
|зщ
|Николь Булло
|16
|зщ
|Николь Валларио
|18
|зщ
|Штефани Ветли
|28
|зщ
|Алина Марти
|9
|зщ
|Шеннон Зигрист
|3
|зщ
|Сара Форстер
|25
|нп
|Алина Мюллер
|24
|нп
|Ноэми Рихнер
|14
|нп
|Эвелина Разелли
|21
|нп
|Рахель Энцлер
|26
|нп
|Доминик Рюэгг
|15
|нп
|Лаура Циммерман
|88
|нп
|Фоби Штенц
|98
|нп
|Кили Мой
|12
|нп
|Лиза Рюэди
|71
|нп
|Лена Луц
|8
|нп
|Калей Кеннек
Главные тренеры
|Евгений Викторович Бобарико
|Колин Мюллер
История личных встреч
|28.08.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|1/4 финала
|2 : 3 ОТ
|22.08.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|Группа A
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Россия
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|1
|0
| 5
1/4 финала
|Швейцария
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Япония
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Чехия
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Дания
|0
|0
|4
|Швеция
|1
|0
|5
|Китай
|1
|0