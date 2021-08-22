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Россия - Швейцария 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
04 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), Группа A
Россия Швейцария

Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия - Швейцария, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Швейцария
23РоссияврДарья Гредзен
69РоссияврМария Сорокина
13РоссиязщНина Пирогова
72РоссиязщАнна Савонина
12РоссиязщМария Печникова
70РоссиязщАнна Шибанова
19РоссиязщЕлена Проворова
59РоссиянпЕлена Дергачёва
97РоссиянпАнна Шохина
15РоссиянпВалерия Павлова
26РоссиянпЕкатерина Добродеева
27РоссиянпВероника Коржакова
21РоссиянпПолина Болгарева
17РоссиянпФануза Кадирова
29РоссиянпАлександра Вафина
42РоссиянпОксана Братищева
73РоссиянпВиктория Кулишова
99РоссиянпПолина Лучникова
20ШвейцарияврАндреа Брендли
29ШвейцарияврСаския Маурер
22ШвейцариязщСинья Леман
17ШвейцариязщЛара Кристен
23ШвейцариязщНиколь Булло
16ШвейцариязщНиколь Валларио
18ШвейцариязщШтефани Ветли
28ШвейцариязщАлина Марти
9ШвейцариязщШеннон Зигрист
3ШвейцариязщСара Форстер
25ШвейцариянпАлина Мюллер
24ШвейцариянпНоэми Рихнер
14ШвейцариянпЭвелина Разелли
21ШвейцариянпРахель Энцлер
26ШвейцариянпДоминик Рюэгг
15ШвейцариянпЛаура Циммерман
88ШвейцариянпФоби Штенц
98ШвейцариянпКили Мой
12ШвейцариянпЛиза Рюэди
71ШвейцариянпЛена Луц
8ШвейцариянпКалей Кеннек
Главные тренеры
РоссияЕвгений Викторович Бобарико
ШвейцарияКолин Мюллер
История личных встреч
28.08.2021 ЧМ-2021 (ж) 1/4 финала Россия2 : 3 ОТШвейцария
22.08.2021 ЧМ-2021 (ж) Группа A Россия3 : 1Швейцария
Текстовая трансляция
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Мария Сорокина против Андреа Брендли — вратарская дуэль нашего матча.
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Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыОчки
1
1/4 финала
Канада1 3
2
1/4 финала
США1 3
3
1/4 финала
Россия0 0
4
1/4 финала
Финляндия1 0
5
1/4 финала
Швейцария1 0
Группа B
КомандаИгрыОчки
1
1/4 финала
Япония1 3
2
1/4 финала
Чехия1 3
3
1/4 финала
Дания0 0
4 Швеция1 0
5 Китай1 0

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