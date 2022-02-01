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NHL. Матч всех звёзд 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
04 февраля 2022, пятница. 23:00 МСК. НХЛ - Матч Звёзд
Тихоокеанский дивизион Центральный дивизион

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тихоокеанский дивизион - Центральный дивизион, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - Матч Звёзд, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тихоокеанский дивизион
Центральный дивизион
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Джаред Беднар
История личных встреч
26.01.2020 НХЛ - Матч Звёзд 1/2 финала Центральный дивизион5 : 10Центральный дивизион
27.01.2019 НХЛ - Матч Звёзд 1/2 финала Центральный дивизион4 : 10Центральный дивизион
29.01.2018 НХЛ - Матч Звёзд 1/2 финала Центральный дивизион5 : 2Центральный дивизион
30.01.2017 НХЛ - Матч Звёзд 1/2 финала Центральный дивизион10 : 3Центральный дивизион
01.02.2016 НХЛ - Матч Звёзд 1/2 финала Центральный дивизион6 : 9Центральный дивизион

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