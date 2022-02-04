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Украина - Россия 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Зигго Дом (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 10500
04 февраля 2022, пятница. 19:00 МСК. ЧЕ-2022. 1/2 финала
Украина Россия

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Фанаты мини футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Россия, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мини-футбол. ЧЕ-2022. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Зигго Дом (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина
Россия
Главные тренеры
Украина Александр Петрович Косенко
Россия Сергей Леонидович Скорович
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей мини-футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча ЧЕ-2022: Украина — Россия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Португалия
Финляндия
3 : 2
Казахстан
Украина
3 : 5
Россия
Грузия
3 : 1
Испания
Словакия
5 : 1
1/2 финала
Украина
Россия
04.02
Португалия
Испания
04.02
За 3-е место
LSF1
LSF2
06.02
Финал
WSF1
WSF2
06.02

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