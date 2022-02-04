Украина - Россия 04 Февраля прямая трансляция
Стадион: Зигго Дом (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 10500
04 февраля 2022, пятница. 19:00 МСК. ЧЕ-2022. 1/2 финала
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Фанаты мини футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Россия, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мини-футбол. ЧЕ-2022. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Зигго Дом (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина
Россия
Главные тренеры
|Александр Петрович Косенко
|Сергей Леонидович Скорович
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей мини-футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча ЧЕ-2022: Украина — Россия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
| Португалия
Финляндия
|3 : 2
| Казахстан
Украина
|3 : 5
| Россия
Грузия
|3 : 1
| Испания
Словакия
|5 : 1
1/2 финала
| Украина
Россия
|04.02
| Португалия
Испания
|04.02
За 3-е место
| LSF1
LSF2
|06.02
Финал
| WSF1
WSF2
|06.02