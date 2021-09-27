Португалия - Испания 04 Февраля прямая трансляция
Стадион: Зигго Дом (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 10500
04 февраля 2022, пятница. 22:00 МСК. ЧЕ-2022. 1/2 финала
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Фанаты мини футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Испания, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мини-футбол. ЧЕ-2022. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Зигго Дом (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Испания
Главные тренеры
|Жорже Браш
|Федерико Пабло Видаль
История личных встреч
|27.09.2021
|ЧМ-2021
|1/4 финала
|2 : 4 ОТ
Турнирная таблица
1/4 финала
| Португалия
Финляндия
|3 : 2
| Казахстан
Украина
|3 : 5
| Россия
Грузия
|3 : 1
| Испания
Словакия
|5 : 1
1/2 финала
| Украина
Россия
|04.02
| Португалия
Испания
|04.02
За 3-е место
| LSF1
LSF2
|06.02
Финал
| WSF1
WSF2
|06.02