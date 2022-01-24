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Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 05.02.2022

Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
05 февраля 2022, суббота. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Портленд Трэйл Блэйзерс Оклахома-Сити Тандер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Главные тренеры
СШАМарк Дэйгнолт
История личных встреч
01.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер98 : 81Портленд Трэйл Блэйзерс
04.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс133 : 85Оклахома-Сити Тандер
17.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер104 : 115Портленд Трэйл Блэйзерс
26.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс122 : 125Оклахома-Сити Тандер
19.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер119 : 106Портленд Трэйл Блэйзерс
09.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс96 : 108Оклахома-Сити Тандер
28.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс136 : 119Оклахома-Сити Тандер
31.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер99 : 102Портленд Трэйл Блэйзерс
24.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Портленд Трэйл Блэйзерс118 : 115Оклахома-Сити Тандер
22.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Оклахома-Сити Тандер98 : 111Портленд Трэйл Блэйзерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5141105766-5378920,8040,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5340135880-5442930,7552,0
3 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6676,5
4 Чикаго Буллз5132195685-5592830,6279,0
5 Майами Хит5333205764-5554860,6239,0
6 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,60810,0
7 Милуоки Бакс5332215923-5757850,60410,0
8 Кливленд Кавальерс5231215552-5328830,59610,5
9 Юта Джаз5231215898-5602830,59610,5
10 Бруклин Нетс5129225693-5625800,56912,0
11 Даллас Маверикс5229235525-5395810,55812,5
12 Денвер Наггетс5128235562-5476790,54913,0
13 Торонто Рэпторс5027235395-5339770,54013,5
14 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,53813,5
15 Бостон Селтикс5328255728-5544810,52814,0
16 Миннесота Тимбервулвз5227255838-5763790,51914,5
17 Лос-Анджелес Клипперс5427275735-5770810,50015,5
18 Атланта Хоукс5125265699-5676760,49016,0
19 Лос-Анджелес Лейкерс5325285869-5947780,47217,0
20 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,47117,0
21 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,46217,5
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5221315622-5830730,40420,5
23 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,0
24 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35823,0
25 Сан-Антонио Спёрс5319345890-5916720,35823,0
26 Сакраменто Кингз5419355907-6192730,35223,5
27 Оклахома-Сити Тандер5016345054-5379660,32024,5
28 Хьюстон Рокетс5115365529-5951660,29426,0
29 Детройт Пистонс5112395232-5708630,23529,0
30 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22630,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5132195685-5592830,6270,0
2 Майами Хит5333205764-5554860,6230,0
3 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,6081,0
4 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,0
5 Кливленд Кавальерс5231215552-5328830,5961,5
6 Бруклин Нетс5129225693-5625800,5693,0
7 Торонто Рэпторс5027235395-5339770,5404,5
8 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,5384,5
9 Бостон Селтикс5328255728-5544810,5285,0
10 Атланта Хоукс5125265699-5676760,4907,0
11 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,4718,0
12 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,4628,5
13 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35814,0
14 Детройт Пистонс5112395232-5708630,23520,0
15 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22621,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5141105766-5378920,8040,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5340135880-5442930,7552,0
3 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6676,5
4 Юта Джаз5231215898-5602830,59610,5
5 Даллас Маверикс5229235525-5395810,55812,5
6 Денвер Наггетс5128235562-5476790,54913,0
7 Миннесота Тимбервулвз5227255838-5763790,51914,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5427275735-5770810,50015,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс5325285869-5947780,47217,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5221315622-5830730,40420,5
11 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,0
12 Сан-Антонио Спёрс5319345890-5916720,35823,0
13 Сакраменто Кингз5419355907-6192730,35223,5
14 Оклахома-Сити Тандер5016345054-5379660,32024,5
15 Хьюстон Рокетс5115365529-5951660,29426,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,6080,0
2 Бруклин Нетс5129225693-5625800,5692,0
3 Торонто Рэпторс5027235395-5339770,5403,5
4 Бостон Селтикс5328255728-5544810,5284,0
5 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,4627,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5132195685-5592830,6270,0
2 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,0
3 Кливленд Кавальерс5231215552-5328830,5961,5
4 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35814,0
5 Детройт Пистонс5112395232-5708630,23520,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5333205764-5554860,6230,0
2 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,5384,5
3 Атланта Хоукс5125265699-5676760,4907,0
4 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,4718,0
5 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22621,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5231215898-5602830,5960,0
2 Денвер Наггетс5128235562-5476790,5492,5
3 Миннесота Тимбервулвз5227255838-5763790,5194,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5221315622-5830730,40410,0
5 Оклахома-Сити Тандер5016345054-5379660,32014,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5141105766-5378920,8040,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5340135880-5442930,7552,0
3 Лос-Анджелес Клипперс5427275735-5770810,50015,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс5325285869-5947780,47217,0
5 Сакраменто Кингз5419355907-6192730,35223,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6670,0
2 Даллас Маверикс5229235525-5395810,5586,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37315,5
4 Сан-Антонио Спёрс5319345890-5916720,35816,5
5 Хьюстон Рокетс5115365529-5951660,29419,5

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