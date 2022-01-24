Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 05.02.2022
Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
05 февраля 2022, суббота. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Главные тренеры
|Марк Дэйгнолт
История личных встреч
|01.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 81
|04.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|133 : 85
|17.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 115
|26.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 125
|19.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 106
|09.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 108
|28.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|136 : 119
|31.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 102
|24.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|118 : 115
|22.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|98 : 111
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|51
|41
|10
|5766-5378
|92
|0,804
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|53
|40
|13
|5880-5442
|93
|0,755
|2,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|6,5
|4
|Чикаго Буллз
|51
|32
|19
|5685-5592
|83
|0,627
|9,0
|5
|Майами Хит
|53
|33
|20
|5764-5554
|86
|0,623
|9,0
|6
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|10,0
|7
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|10,0
|8
|Кливленд Кавальерс
|52
|31
|21
|5552-5328
|83
|0,596
|10,5
|9
|Юта Джаз
|52
|31
|21
|5898-5602
|83
|0,596
|10,5
|10
|Бруклин Нетс
|51
|29
|22
|5693-5625
|80
|0,569
|12,0
|11
|Даллас Маверикс
|52
|29
|23
|5525-5395
|81
|0,558
|12,5
|12
|Денвер Наггетс
|51
|28
|23
|5562-5476
|79
|0,549
|13,0
|13
|Торонто Рэпторс
|50
|27
|23
|5395-5339
|77
|0,540
|13,5
|14
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|13,5
|15
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|14,0
|16
|Миннесота Тимбервулвз
|52
|27
|25
|5838-5763
|79
|0,519
|14,5
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|54
|27
|27
|5735-5770
|81
|0,500
|15,5
|18
|Атланта Хоукс
|51
|25
|26
|5699-5676
|76
|0,490
|16,0
|19
|Лос-Анджелес Лейкерс
|53
|25
|28
|5869-5947
|78
|0,472
|17,0
|20
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|17,0
|21
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|17,5
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|52
|21
|31
|5622-5830
|73
|0,404
|20,5
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|22,0
|24
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|23,0
|25
|Сан-Антонио Спёрс
|53
|19
|34
|5890-5916
|72
|0,358
|23,0
|26
|Сакраменто Кингз
|54
|19
|35
|5907-6192
|73
|0,352
|23,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|50
|16
|34
|5054-5379
|66
|0,320
|24,5
|28
|Хьюстон Рокетс
|51
|15
|36
|5529-5951
|66
|0,294
|26,0
|29
|Детройт Пистонс
|51
|12
|39
|5232-5708
|63
|0,235
|29,0
|30
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|30,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|51
|32
|19
|5685-5592
|83
|0,627
|0,0
|2
|Майами Хит
|53
|33
|20
|5764-5554
|86
|0,623
|0,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|1,0
|4
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,0
|5
|Кливленд Кавальерс
|52
|31
|21
|5552-5328
|83
|0,596
|1,5
|6
|Бруклин Нетс
|51
|29
|22
|5693-5625
|80
|0,569
|3,0
|7
|Торонто Рэпторс
|50
|27
|23
|5395-5339
|77
|0,540
|4,5
|8
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|4,5
|9
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|5,0
|10
|Атланта Хоукс
|51
|25
|26
|5699-5676
|76
|0,490
|7,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|8,0
|12
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|8,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|14,0
|14
|Детройт Пистонс
|51
|12
|39
|5232-5708
|63
|0,235
|20,0
|15
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|21,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|51
|41
|10
|5766-5378
|92
|0,804
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|53
|40
|13
|5880-5442
|93
|0,755
|2,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|6,5
|4
|Юта Джаз
|52
|31
|21
|5898-5602
|83
|0,596
|10,5
|5
|Даллас Маверикс
|52
|29
|23
|5525-5395
|81
|0,558
|12,5
|6
|Денвер Наггетс
|51
|28
|23
|5562-5476
|79
|0,549
|13,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|52
|27
|25
|5838-5763
|79
|0,519
|14,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|54
|27
|27
|5735-5770
|81
|0,500
|15,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|53
|25
|28
|5869-5947
|78
|0,472
|17,0
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|52
|21
|31
|5622-5830
|73
|0,404
|20,5
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|22,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|53
|19
|34
|5890-5916
|72
|0,358
|23,0
|13
|Сакраменто Кингз
|54
|19
|35
|5907-6192
|73
|0,352
|23,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|50
|16
|34
|5054-5379
|66
|0,320
|24,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|51
|15
|36
|5529-5951
|66
|0,294
|26,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|0,0
|2
|Бруклин Нетс
|51
|29
|22
|5693-5625
|80
|0,569
|2,0
|3
|Торонто Рэпторс
|50
|27
|23
|5395-5339
|77
|0,540
|3,5
|4
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|4,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|7,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|51
|32
|19
|5685-5592
|83
|0,627
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|52
|31
|21
|5552-5328
|83
|0,596
|1,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|14,0
|5
|Детройт Пистонс
|51
|12
|39
|5232-5708
|63
|0,235
|20,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|53
|33
|20
|5764-5554
|86
|0,623
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|4,5
|3
|Атланта Хоукс
|51
|25
|26
|5699-5676
|76
|0,490
|7,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|8,0
|5
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|21,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|52
|31
|21
|5898-5602
|83
|0,596
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|51
|28
|23
|5562-5476
|79
|0,549
|2,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|52
|27
|25
|5838-5763
|79
|0,519
|4,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|52
|21
|31
|5622-5830
|73
|0,404
|10,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|50
|16
|34
|5054-5379
|66
|0,320
|14,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|51
|41
|10
|5766-5378
|92
|0,804
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|53
|40
|13
|5880-5442
|93
|0,755
|2,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|54
|27
|27
|5735-5770
|81
|0,500
|15,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|53
|25
|28
|5869-5947
|78
|0,472
|17,0
|5
|Сакраменто Кингз
|54
|19
|35
|5907-6192
|73
|0,352
|23,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|52
|29
|23
|5525-5395
|81
|0,558
|6,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|15,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|53
|19
|34
|5890-5916
|72
|0,358
|16,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|51
|15
|36
|5529-5951
|66
|0,294
|19,5