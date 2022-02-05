Биатлон. Олимпийские игры-2022: Смешанная Эстафета 05 Февраля прямая трансляция
Олимпийские игры-2022
05 февраля 2022, суббота. 12:00 МСК. Пекин, Китай. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Смешанная 4 x 6 км Эстафета. Квалификация, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Биатлон. Олимпийские игры-2022, Пекин, Китай, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Текстовая трансляция
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13:52
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты 4x6 км на Олимпиаде-2022 в Пекине. Старт запланирован на 12:00 по московскому времени.