Олимпиада 2022: Конькобежный спорт. Женщины. 05 Февраля прямая трансляция
Арена: Национальный конькобежный Овал (Пекин, Китай)
05 февраля 2022, суббота. 11:30 МСК. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женщины. 3000 м. Квалификация, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2022, Конькобежный спорт, оно проводится на арене: Национальный конькобежный Овал (Пекин, Китай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Текстовая трансляция
13:57
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию соревнований по конькобежному спорту среди женщин на 3000 км на Олимпиаде-2022 в Пекине. Старт запланирован на 11:00 по московскому времени.