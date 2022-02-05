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Олимпиада 2022: Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109 05 Февраля прямая трансляция

Арена: Центр прыжков с трамплина Чжанцзякоу (Чжанцзякоу, Китай)
05 февраля 2022, суббота. 13:45 МСК. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109

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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женщины. Трамплин HS-109. Квалификация, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 13:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2022, Прыжки с трамплина, оно проводится на арене: Центр прыжков с трамплина Чжанцзякоу (Чжанцзякоу, Китай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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