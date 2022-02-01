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Олимпиада 2022: Чехия - Швеция 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
05 февраля 2022, суббота. 11:40 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), Группа B
Чехия Швеция

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Швеция, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 11:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Швеция
Главные тренеры
ЧехияТомаш Пацина
ШвецияУльф Лундберг
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыОчки
1
1/4 финала
Канада1 3
2
1/4 финала
США1 3
3
1/4 финала
Россия1 3
4
1/4 финала
Финляндия1 0
5
1/4 финала
Швейцария2 0
Группа B
КомандаИгрыОчки
1
1/4 финала
Чехия1 3
2
1/4 финала
Япония1 3
3
1/4 финала
Китай2 3
4 Швеция1 0
5 Дания1 0

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