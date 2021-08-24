Олимпиада 2022: США - Россия 05 Февраля прямая трансляция
Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
05 февраля 2022, суббота. 16:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Россия, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 16:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Россия
Главные тренеры
|Джоэль Джонсон
|Евгений Викторович Бобарико
История личных встреч
|24.08.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|Группа A
|6 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2022 по хоккею среди женщин: США — Россия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Россия
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|1
|0
| 5
1/4 финала
|Швейцария
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Чехия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Япония
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Китай
|2
|3
|4
|Швеция
|1
|0
|5
|Дания
|1
|0