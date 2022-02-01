НХЛ: Матч Звёзд 05 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
05 февраля 2022, суббота. 23:00 МСК. НХЛ - Матч Звёзд
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами НХЛ - Матч Звёзд, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - Матч Звёзд, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлантический дивизион
Столичный дивизион
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Род Бриндамор
История личных встреч
|26.01.2020
|НХЛ - Матч Звёзд
|1/2 финала
|9 : 5
|27.01.2019
|НХЛ - Матч Звёзд
|1/2 финала
|4 : 7
|29.01.2018
|НХЛ - Матч Звёзд
|1/2 финала
|7 : 4
|30.01.2017
|НХЛ - Матч Звёзд
|1/2 финала
|6 : 10
|01.02.2016
|НХЛ - Матч Звёзд
|1/2 финала
|4 : 3