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НХЛ: Матч Звёзд 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
05 февраля 2022, суббота. 23:00 МСК. НХЛ - Матч Звёзд
Атлантический дивизион Столичный дивизион

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами НХЛ - Матч Звёзд, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - Матч Звёзд, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлантический дивизион
Столичный дивизион
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
26.01.2020 НХЛ - Матч Звёзд 1/2 финала Столичный дивизион9 : 5Столичный дивизион
27.01.2019 НХЛ - Матч Звёзд 1/2 финала Столичный дивизион4 : 7Столичный дивизион
29.01.2018 НХЛ - Матч Звёзд 1/2 финала Столичный дивизион7 : 4Столичный дивизион
30.01.2017 НХЛ - Матч Звёзд 1/2 финала Столичный дивизион6 : 10Столичный дивизион
01.02.2016 НХЛ - Матч Звёзд 1/2 финала Столичный дивизион4 : 3Столичный дивизион

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