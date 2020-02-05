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Бёрнли - Уотфорд 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
05 февраля 2022, суббота. 21:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Бёрнли Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Уотфорд, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Англия Рой Ходжсон
История личных встреч
25.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Бёрнли1 : 0Уотфорд
23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Уотфорд0 : 3Бёрнли
19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Уотфорд0 : 0Бёрнли
19.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Бёрнли1 : 3Уотфорд
07.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 33 Уотфорд1 : 2Бёрнли
09.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 16 Бёрнли1 : 0Уотфорд
04.02.2017 Англия - Премьер-лига Тур 24 Уотфорд2 : 1Бёрнли
26.09.2016 Англия - Премьер-лига Тур 6 Бёрнли2 : 0Уотфорд
05.04.2014 Англия - Чемпионшип Тур 40 Уотфорд1 : 1Бёрнли
03.12.2013 Англия - Чемпионшип Тур 18 Бёрнли0 : 0Уотфорд
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 17-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Уотфорд». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити23183255-145782,6
2
Лига чемпионов
Ливерпуль22146258-194872,7
3
Лига чемпионов
Челси24138348-184765,3
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед22115636-303857,6
5
Лига Европы
Вест Хэм Юнайтед23114841-313753,6
6 Арсенал21113733-253657,1
7 Тоттенхэм Хотспур20113626-243660,0
8 Вулверхэмптон21104719-163454,0
9 Брайтон энд Хоув Альбион22612423-233045,5
10 Лестер Сити2075834-372643,3
11 Астон Вилла21821128-322641,3
12 Саутгемптон22510726-342537,9
13 Кристал Пэлас2259831-342436,4
14 Брентфорд23651226-382333,3
15 Лидс Юнайтед2157924-402234,9
16 Эвертон20541124-351931,7
17 Норвич Сити22441413-451624,2
18
Зона вылета
Ньюкасл Юнайтед21291021-431523,8
19
Зона вылета
Уотфорд20421423-401423,3
20
Зона вылета
Бёрнли1819816-271222,2

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