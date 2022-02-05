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Эльче - Алавес 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
05 февраля 2022, суббота. 16:00 МСК. Испания - Примера, 23-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания);
Эльче Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Алавес, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Алавес
Витория
Главные тренеры
Испания Франсиско Родригес
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
26.10.2021 Испания - Примера Тур 11 Алавес1 : 0Эльче
11.05.2021 Испания - Примера Тур 36 Эльче0 : 2Алавес
18.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Алавес0 : 2Эльче
23.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 35 Алавес0 : 0Эльче
21.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 14 Эльче0 : 1Алавес
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид22155247-205075,8
2
Лига чемпионов
Севилья22137234-164669,7
3
Лига чемпионов
Бетис22124641-254060,6
4
Лига чемпионов
Атлетико М21106536-263657,1
5
Лига Европы
Барселона2198432-233555,6
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2197522-213454,0
7 Вильярреал2288636-233248,5
8 Райо Вальекано2194827-223149,2
9 Атлетик Б22710521-173147,0
10 Валенсия2278735-362943,9
11 Осасуна2277822-272842,4
12 Сельта2276926-252740,9
13 Эспаньол2276926-302740,9
14 Гранада2259826-332436,4
15 Эльче2258923-302334,8
16 Хетафе22571017-232233,3
17 Мальорка2148917-332031,7
18
Зона вылета
Кадис22391019-361827,3
19
Зона вылета
Алавес22451316-351725,8
20
Зона вылета
Леванте21181221-431117,5

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