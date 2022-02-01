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Сельта - Райо Вальекано 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
05 февраля 2022, суббота. 20:30 МСК. Испания - Примера, 23-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
Сельта Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Райо Вальекано, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Испания Андони Ираола
История личных встреч
01.11.2021 Испания - Примера Тур 12 Райо Вальекано0 : 0Сельта
18.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Сельта2 : 2Райо Вальекано
11.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Райо Вальекано4 : 2Сельта
24.01.2016 Испания - Примера Тур 21 Райо Вальекано3 : 0Сельта
29.08.2015 Испания - Примера Тур 2 Сельта3 : 0Райо Вальекано
11.04.2015 Испания - Примера Тур 31 Сельта6 : 1Райо Вальекано
23.11.2014 Испания - Примера Тур 12 Райо Вальекано1 : 0Сельта
06.04.2014 Испания - Примера Тур 32 Райо Вальекано3 : 0Сельта
10.11.2013 Испания - Примера Тур 13 Сельта0 : 2Райо Вальекано
07.04.2013 Испания - Примера Тур 30 Сельта0 : 2Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид22155247-205075,8
2
Лига чемпионов
Севилья22137234-164669,7
3
Лига чемпионов
Бетис22124641-254060,6
4
Лига чемпионов
Атлетико М21106536-263657,1
5
Лига Европы
Барселона2198432-233555,6
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2197522-213454,0
7 Вильярреал2288636-233248,5
8 Райо Вальекано2194827-223149,2
9 Атлетик Б22710521-173147,0
10 Валенсия2278735-362943,9
11 Осасуна2277822-272842,4
12 Сельта2276926-252740,9
13 Эспаньол2276926-302740,9
14 Гранада2259826-332436,4
15 Эльче2258923-302334,8
16 Хетафе22571017-232233,3
17 Мальорка2148917-332031,7
18
Зона вылета
Кадис22391019-361827,3
19
Зона вылета
Алавес22451316-351725,8
20
Зона вылета
Леванте21181221-431117,5

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