Челси - Плимут Аргайл 05 Февраля прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
05 февраля 2022, суббота. 15:30 МСК. Кубок Англии, 1/16 финала
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Плимут Аргайл, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Райан Лоу
Турнирная таблица
1/32 финала
| Суиндон Таун
Манчестер Сити
|1 : 4
| Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
|2 : 3
| Бристоль Сити
Фулхэм
|0 : 1 ДВ
| Хартлпул Юнайтед
Блэкпул
|2 : 1
| Бёрнли
Хаддерсфилд Таун
|1 : 2
| Ковентри Сити
Дерби Каунти
|1 : 0
| Миллуолл
Кристал Пэлас
|1 : 2
| Вест Бромвич Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
|1 : 2 ДВ
| Барнсли
Барроу
|5 : 4 ДВ
| Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм Юнайтед
|1 : 1 8 : 7
| Борхэм Вуд
Уимблдон
|2 : 0
| Уиган Атлетик
Блэкберн Роверс
|3 : 2
| Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
|2 : 1
| Ньюкасл Юнайтед
Кембридж Юнайтед
|0 : 1
| Лестер Сити
Уотфорд
|4 : 1
| Киддерминстер Харриерс
Рединг
|2 : 1
| Порт Вейл
Брентфорд
|1 : 4
| Челси
Честерфилд
|5 : 1
| Суонси Сити
Саутгемптон
|2 : 3 ДВ
| Халл Сити
Эвертон
|2 : 3 ДВ
| Бирмингем Сити
Плимут Аргайл
|0 : 1 ДВ
| Йовил Таун
Борнмут
|1 : 3
| Лутон Таун
Харрогейт Таун
|4 : 0
| Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
|3 : 0
| Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
|2 : 0
| Чарльтон Атлетик
Норвич Сити
|0 : 1
| Сток Сити
Лейтон Ориент
|2 : 0
| Ливерпуль
Шрусбери Таун
|4 : 1
| Кардифф Сити
Престон Норт Энд
|2 : 1 ДВ
| Тоттенхэм Хотспур
Моркам
|3 : 1
| Ноттингем Форест
Арсенал
|1 : 0
| Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
|1 : 0
1/16 финала
| Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
|04.02
| Киддерминстер Харриерс
Вест Хэм Юнайтед
|05.02
| Челси
Плимут Аргайл
|05.02
| Манчестер Сити
Фулхэм
|05.02
| Сток Сити
Уиган Атлетик
|05.02
| Хаддерсфилд Таун
Барнсли
|05.02
| Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
|05.02
| Вулверхэмптон
Норвич Сити
|05.02
| Эвертон
Брентфорд
|05.02
| Саутгемптон
Ковентри Сити
|05.02
| Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
|05.02
| Кембридж Юнайтед
Лутон Таун
|05.02
| Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
|05.02
| Ливерпуль
Кардифф Сити
|06.02
| Ноттингем Форест
Лестер Сити
|06.02
| Борнмут
Борхэм Вуд
|06.02