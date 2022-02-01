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Хаддерсфилд Таун - Барнсли 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
05 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК. Кубок Англии, 1/16 финала
Главный судья: Джереми Симпсон (Ланкашир, Англия);
Хаддерсфилд Таун Барнсли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Барнсли, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Барнсли
Барнсли
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Швеция Поя Асбаги
История личных встреч
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Барнсли1 : 1Хаддерсфилд Таун
21.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Хаддерсфилд Таун0 : 1Барнсли
26.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Барнсли2 : 1Хаддерсфилд Таун
11.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Барнсли2 : 1Хаддерсфилд Таун
26.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Хаддерсфилд Таун2 : 1Барнсли
25.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Барнсли1 : 1Хаддерсфилд Таун
20.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Хаддерсфилд Таун2 : 1Барнсли
01.03.2014 Англия - Чемпионшип Тур 33 Хаддерсфилд Таун5 : 0Барнсли
31.08.2013 Англия - Чемпионшип Тур 5 Барнсли2 : 1Хаддерсфилд Таун
Турнирная таблица
1/32 финала
Суиндон Таун
Манчестер Сити
1 : 4
Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
2 : 3
Бристоль Сити
Фулхэм
0 : 1 ДВ
Хартлпул Юнайтед
Блэкпул
2 : 1
Бёрнли
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Ковентри Сити
Дерби Каунти
1 : 0
Миллуолл
Кристал Пэлас
1 : 2
Вест Бромвич Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 2 ДВ
Барнсли
Барроу
5 : 4 ДВ
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм Юнайтед
1 : 1 8 : 7
Борхэм Вуд
Уимблдон
2 : 0
Уиган Атлетик
Блэкберн Роверс
3 : 2
Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Лестер Сити
Уотфорд
4 : 1
Киддерминстер Харриерс
Рединг
2 : 1
Порт Вейл
Брентфорд
1 : 4
Челси
Честерфилд
5 : 1
Суонси Сити
Саутгемптон
2 : 3 ДВ
Халл Сити
Эвертон
2 : 3 ДВ
Бирмингем Сити
Плимут Аргайл
0 : 1 ДВ
Йовил Таун
Борнмут
1 : 3
Лутон Таун
Харрогейт Таун
4 : 0
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 : 0
Чарльтон Атлетик
Норвич Сити
0 : 1
Сток Сити
Лейтон Ориент
2 : 0
Ливерпуль
Шрусбери Таун
4 : 1
Кардифф Сити
Престон Норт Энд
2 : 1 ДВ
Тоттенхэм Хотспур
Моркам
3 : 1
Ноттингем Форест
Арсенал
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1 : 0
1/16 финала
Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
04.02
Киддерминстер Харриерс
Вест Хэм Юнайтед
05.02
Челси
Плимут Аргайл
05.02
Манчестер Сити
Фулхэм
05.02
Сток Сити
Уиган Атлетик
05.02
Хаддерсфилд Таун
Барнсли
05.02
Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
05.02
Вулверхэмптон
Норвич Сити
05.02
Эвертон
Брентфорд
05.02
Саутгемптон
Ковентри Сити
05.02
Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
05.02
Кембридж Юнайтед
Лутон Таун
05.02
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
05.02
Ливерпуль
Кардифф Сити
06.02
Ноттингем Форест
Лестер Сити
06.02
Борнмут
Борхэм Вуд
06.02

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