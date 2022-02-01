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Вулверхэмптон - Норвич Сити 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
05 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК. Кубок Англии, 1/16 финала
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Вулверхэмптон Норвич Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Норвич Сити, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Англия Дин Смит
История личных встреч
27.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 13 Норвич Сити0 : 0Вулверхэмптон
23.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Вулверхэмптон3 : 0Норвич Сити
21.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Норвич Сити1 : 2Вулверхэмптон
21.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Вулверхэмптон2 : 2Норвич Сити
31.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Норвич Сити0 : 2Вулверхэмптон
21.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Норвич Сити3 : 1Вулверхэмптон
01.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Вулверхэмптон1 : 2Норвич Сити
14.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Норвич Сити2 : 0Вулверхэмптон
10.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Вулверхэмптон1 : 0Норвич Сити
24.03.2012 Англия - Премьер-лига Тур 30 Норвич Сити2 : 1Вулверхэмптон
Турнирная таблица
1/32 финала
Суиндон Таун
Манчестер Сити
1 : 4
Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
2 : 3
Бристоль Сити
Фулхэм
0 : 1 ДВ
Хартлпул Юнайтед
Блэкпул
2 : 1
Бёрнли
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Ковентри Сити
Дерби Каунти
1 : 0
Миллуолл
Кристал Пэлас
1 : 2
Вест Бромвич Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 2 ДВ
Барнсли
Барроу
5 : 4 ДВ
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм Юнайтед
1 : 1 8 : 7
Борхэм Вуд
Уимблдон
2 : 0
Уиган Атлетик
Блэкберн Роверс
3 : 2
Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Лестер Сити
Уотфорд
4 : 1
Киддерминстер Харриерс
Рединг
2 : 1
Порт Вейл
Брентфорд
1 : 4
Челси
Честерфилд
5 : 1
Суонси Сити
Саутгемптон
2 : 3 ДВ
Халл Сити
Эвертон
2 : 3 ДВ
Бирмингем Сити
Плимут Аргайл
0 : 1 ДВ
Йовил Таун
Борнмут
1 : 3
Лутон Таун
Харрогейт Таун
4 : 0
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 : 0
Чарльтон Атлетик
Норвич Сити
0 : 1
Сток Сити
Лейтон Ориент
2 : 0
Ливерпуль
Шрусбери Таун
4 : 1
Кардифф Сити
Престон Норт Энд
2 : 1 ДВ
Тоттенхэм Хотспур
Моркам
3 : 1
Ноттингем Форест
Арсенал
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1 : 0
1/16 финала
Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
04.02
Киддерминстер Харриерс
Вест Хэм Юнайтед
05.02
Челси
Плимут Аргайл
05.02
Манчестер Сити
Фулхэм
05.02
Сток Сити
Уиган Атлетик
05.02
Хаддерсфилд Таун
Барнсли
05.02
Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
05.02
Вулверхэмптон
Норвич Сити
05.02
Эвертон
Брентфорд
05.02
Саутгемптон
Ковентри Сити
05.02
Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
05.02
Кембридж Юнайтед
Лутон Таун
05.02
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
05.02
Ливерпуль
Кардифф Сити
06.02
Ноттингем Форест
Лестер Сити
06.02
Борнмут
Борхэм Вуд
06.02

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