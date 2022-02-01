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Кембридж Юнайтед - Лутон Таун 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Эбби (Кембридж, Англия), вместимость: 9617
05 февраля 2022, суббота. 20:30 МСК. Кубок Англии, 1/16 финала
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
Кембридж Юнайтед Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кембридж Юнайтед - Лутон Таун, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Эбби (Кембридж, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кембридж Юнайтед
Кембридж
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
Англия Марк Боннер
Уэльс Натан Джонс
История личных встреч
03.03.2018 Англия - Вторая лига Вторая лига. Тур 36 Кембридж Юнайтед1 : 1Лутон Таун
18.11.2017 Англия - Вторая лига Вторая лига. Тур 18 Лутон Таун7 : 0Кембридж Юнайтед
28.01.2017 Англия - Вторая лига Вторая лига. Тур 28 Лутон Таун2 : 0Кембридж Юнайтед
27.08.2016 Англия - Вторая лига Вторая лига. Тур 5 Кембридж Юнайтед0 : 3Лутон Таун
16.01.2016 Англия - Вторая лига Вторая лига. Тур 27 Лутон Таун0 : 0Кембридж Юнайтед
05.09.2015 Англия - Вторая лига Вторая лига. Тур 6 Кембридж Юнайтед1 : 3Лутон Таун
31.01.2015 Англия - Вторая лига Тур 28 Лутон Таун3 : 2Кембридж Юнайтед
03.01.2015 Кубок Англии 1/32 финала Кембридж Юнайтед2 : 1Лутон Таун
20.09.2014 Англия - Вторая лига Тур 9 Кембридж Юнайтед0 : 1Лутон Таун
Турнирная таблица
1/32 финала
Суиндон Таун
Манчестер Сити
1 : 4
Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
2 : 3
Бристоль Сити
Фулхэм
0 : 1 ДВ
Хартлпул Юнайтед
Блэкпул
2 : 1
Бёрнли
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Ковентри Сити
Дерби Каунти
1 : 0
Миллуолл
Кристал Пэлас
1 : 2
Вест Бромвич Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 2 ДВ
Барнсли
Барроу
5 : 4 ДВ
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм Юнайтед
1 : 1 8 : 7
Борхэм Вуд
Уимблдон
2 : 0
Уиган Атлетик
Блэкберн Роверс
3 : 2
Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Лестер Сити
Уотфорд
4 : 1
Киддерминстер Харриерс
Рединг
2 : 1
Порт Вейл
Брентфорд
1 : 4
Челси
Честерфилд
5 : 1
Суонси Сити
Саутгемптон
2 : 3 ДВ
Халл Сити
Эвертон
2 : 3 ДВ
Бирмингем Сити
Плимут Аргайл
0 : 1 ДВ
Йовил Таун
Борнмут
1 : 3
Лутон Таун
Харрогейт Таун
4 : 0
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 : 0
Чарльтон Атлетик
Норвич Сити
0 : 1
Сток Сити
Лейтон Ориент
2 : 0
Ливерпуль
Шрусбери Таун
4 : 1
Кардифф Сити
Престон Норт Энд
2 : 1 ДВ
Тоттенхэм Хотспур
Моркам
3 : 1
Ноттингем Форест
Арсенал
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1 : 0
1/16 финала
Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
04.02
Киддерминстер Харриерс
Вест Хэм Юнайтед
05.02
Челси
Плимут Аргайл
05.02
Манчестер Сити
Фулхэм
05.02
Сток Сити
Уиган Атлетик
05.02
Хаддерсфилд Таун
Барнсли
05.02
Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
05.02
Вулверхэмптон
Норвич Сити
05.02
Эвертон
Брентфорд
05.02
Саутгемптон
Ковентри Сити
05.02
Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
05.02
Кембридж Юнайтед
Лутон Таун
05.02
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
05.02
Ливерпуль
Кардифф Сити
06.02
Ноттингем Форест
Лестер Сити
06.02
Борнмут
Борхэм Вуд
06.02

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