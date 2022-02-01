Штутгарт - Айнтрахт Ф 05 Февраля прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
05 февраля 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Айнтрахт Ф, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|12.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 1
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 1
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|2 : 2
|31.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|3 : 0
|02.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|0 : 3
|24.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 0
|30.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|2 : 1
|06.02.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 4
|29.08.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|1 : 4
|21.03.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|20
|16
|1
|3
|65-19
|49
|81,7
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|20
|14
|1
|5
|52-31
|43
|71,7
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|20
|10
|5
|5
|49-32
|35
|58,3
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|20
|9
|7
|4
|29-25
|34
|56,7
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|20
|9
|6
|5
|33-23
|33
|55,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|20
|9
|4
|7
|38-23
|31
|51,7
|7
|Хоффенхайм
|20
|9
|4
|7
|41-32
|31
|51,7
|8
|Кёльн
|20
|7
|8
|5
|32-34
|29
|48,3
|9
|Айнтрахт Ф
|20
|7
|7
|6
|30-30
|28
|46,7
|10
|Майнц
|20
|8
|3
|9
|28-23
|27
|45,0
|11
|Бохум
|20
|7
|3
|10
|19-29
|24
|40,0
|12
|Боруссия М
|20
|6
|4
|10
|26-37
|22
|36,7
|13
|Герта
|20
|6
|4
|10
|22-42
|22
|36,7
|14
|Арминия
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|35,0
|15
|Вольфсбург
|20
|6
|3
|11
|17-32
|21
|35,0
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|20
|4
|7
|9
|20-35
|19
|31,7
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|20
|4
|6
|10
|22-35
|18
|30,0
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|20
|2
|4
|14
|17-52
|10
|16,7