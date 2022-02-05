Монако - Лион 05 Февраля прямая трансляция

Онлайн трансляции
Пятница 04 февраля

20:00  ru ЦСКА - Альба 20:00  ru Металлист - Черноморец 21:00  ru Жальгирис - УНИКС
22:00  ru Португалия - Испания 22:30  ru Герта - Бохум 22:45  ru Бирмингем - Шеффилд 22:45  ru Реал Мадрид - Зенит
23:00  ru Хетафе - Леванте 23:00  ru Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 23:00  ru Марсель - Анже 23:00  ru Матч всех звёзд
Суббота 05 февраля

03:00  ru Детройт - Бостон 03:00  ru Шарлотт - Кливленд 03:00  ru Индиана - Чикаго 03:30  ru Торонто - Атланта
04:30  ru Сан-Антонио - Хьюстон 05:00  ru Юта - Бруклин 05:00  ru Денвер - Нью-Орлеан 06:00  ru Портленд - Оклахома
06:00  ru Даллас - Филадельфия 15:30  ru Челси - Плимут Аргайл 15:30  ru Киддерминстер - Вест Хэм 16:00  ru Эльче - Алавес
17:00  ru Рома - Дженоа 17:30  ru Штутгарт - Айнтрахт 17:30  ru Арминия - Боруссия М 17:30  ru Майнц - Хоффенхайм
17:30  ru Аугсбург - Унион 17:30  ru Кёльн - Фрайбург 18:00  ru Манчестер Сити - Фулхэм 18:00  ru Сток Сити - Уиган
18:00  ru Хаддерсфилд - Барнсли 18:00  ru Кристал Пэлас - Хартлпул 18:00  ru Эвертон - Брентфорд 18:00  ru Вулверхэмптон - Норвич
18:00  ru Питерборо - КПР 18:00  ru Саутгемптон - Ковентри 18:00  ru Блэкпул - Бристоль 18:00  ru Халл Сити - Престон
18:15  ru Мальорка - Кадис 19:00  ru Сент-Этьен - Монпелье 19:00  ru Буркина-Фасо - Камерун 20:00  ru Интер - Милан
20:30  ru Сельта - Райо Вальекано 20:30  ru Кембридж - Лутон 20:30  ru Бёрнли - Уотфорд 20:30  ru Суонси - Блэкберн
20:30  ru Бавария - РБ Лейпциг 22:00  ru ПСВ - АЗ 22:45  ru Фиорентина - Лацио 23:00  ru Осасуна - Севилья
23:00  ru Тоттенхэм - Брайтон 23:00  ru Монако - Лион 23:00  ru Матч Звёзд
Олимпийские Игры

04:00  ru Кёрлинг.Австралия - Норвегия 05:45  ru Сноуборд. Женщины 07:10  ru Хоккей.Канада - Финляндия 09:00  ru Кёрлинг.Швеция - Канада
09:20  ru Прыжки с трамплина. М 10:45  ru Скиатлон.Женщины 11:30  ru Конькобежный спорт. Ж 11:40  ru Хоккей.Чехия - Швеция
12:00  ru Биатлон.См Эстафета 13:00  ru Фристайл. Мужчины 13:45  ru Прыжки с трамплина. Ж 14:00  ru Шорт-трек
14:10  ru Санный спорт. М 14:30  ru Фристайл. Мужчины 16:10  ru Хоккей.США - Россия
Свернуть список

Монако - Лион 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
05 февраля 2022, суббота. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция);
Монако Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лион, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Лион
Лион
Главные тренеры
Бельгия Филипп Клеман
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
16.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 10 Лион2 : 0Монако
02.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 35 Монако2 : 3Лион
21.04.2021 Кубок Франции 1/4 финала Лион0 : 2Монако
25.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Лион4 : 1Монако
09.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 1 Монако0 : 3Лион
24.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 26 Монако2 : 0Лион
16.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 18 Лион3 : 0Монако
04.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 24 Монако3 : 2Лион
24.01.2018 Кубок Франции 1/16 финала Монако2 : 3Лион
13.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 9 Лион3 : 2Монако
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ22165146-185380,3
2
Лига чемпионов
Ницца22134536-1842-165,2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель22117431-184060,6
4
Лига Европы
Страсбург22105744-293553,0
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн22104841-213451,5
6 Монпелье22104837-303451,5
7 Лион2298531-2834-153,0
8 Монако2296735-263350,0
9 Ланс2296736-313350,0
10 Нант2295830-273248,5
11 Лилль2288630-303248,5
12 Анже2278728-292943,9
13 Брест2277828-332842,4
14 Реймс2259822-272436,4
15 Клермон22561122-392131,8
16 Труа22551220-312030,3
17 Бордо22481034-532030,3
18
Стыковая зона
Метц22471124-431928,8
19
Зона вылета
Лорьян22381118-381725,8
20
Зона вылета
Сент-Этьен22361319-431522,7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close