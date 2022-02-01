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Буркина-Фасо - Камерун 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Стад Ахмаду Ахиджо (Яунде, Камерун), вместимость: 38720
05 февраля 2022, суббота. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, За 3-е место
Буркина-Фасо Камерун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буркина-Фасо - Камерун, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, За 3-е место, оно проводится на стадионе: Стад Ахмаду Ахиджо (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Буркина-Фасо
Камерун
Главные тренеры
Буркина-Фасо Каму Мало
Португалия Антониу Консейсау
История личных встреч
09.01.2022 Кубок африканских наций Группа A. Тур 1 Камерун2 : 1Буркина-Фасо
27.05.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Камерун0 : 1Буркина-Фасо
14.01.2017 Кубок африканских наций Группа A. Тур 1 Буркина-Фасо1 : 1Камерун
06.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Буркина-Фасо2 : 3Камерун
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка
A01
 Буркина-Фасо
Габон
1 : 1 7 : 6
A02
 Нигерия
Тунис
0 : 1
A05
 Гвинея
Гамбия
0 : 1
A06
 Камерун
Коморские острова
2 : 1
A03
 Сенегал
Кабо-Верде
2 : 0
A08
 Марокко
Малави
2 : 1
A07
 Кот-д'Ивуар
Египет
0 : 0 4 : 5
A04
 Мали
Экваториальная Гвинея
0 : 0 5 : 6
1/4 финала
Метка
QF3
 Гамбия
Камерун
0 : 2
QF1
 Буркина-Фасо
Тунис
1 : 0
QF4
 Египет
Марокко
2 : 1 ДВ
QF2
 Сенегал
Экваториальная Гвинея
3 : 1
1/2 финала
Метка
SF1
 Буркина-Фасо
Сенегал
1 : 3
SF2
 Камерун
Египет
0 : 0 1 : 3
За 3-е место
Метка
F3
 Буркина-Фасо
Камерун
05.02
Финал
Метка
F1
 Сенегал
Египет
06.02

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