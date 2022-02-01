Буркина-Фасо - Камерун 05 Февраля прямая трансляция
Стадион: Стад Ахмаду Ахиджо (Яунде, Камерун), вместимость: 38720
05 февраля 2022, суббота. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, За 3-е место
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буркина-Фасо - Камерун, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, За 3-е место, оно проводится на стадионе: Стад Ахмаду Ахиджо (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Буркина-Фасо
Камерун
Главные тренеры
|Каму Мало
|Антониу Консейсау
История личных встреч
|09.01.2022
|Кубок африканских наций
|Группа A. Тур 1
|2 : 1
|27.05.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|14.01.2017
|Кубок африканских наций
|Группа A. Тур 1
|1 : 1
|06.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 3
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A01
| Буркина-Фасо
Габон
|1 : 1 7 : 6
A02
| Нигерия
Тунис
|0 : 1
A05
| Гвинея
Гамбия
|0 : 1
A06
| Камерун
Коморские острова
|2 : 1
A03
| Сенегал
Кабо-Верде
|2 : 0
A08
| Марокко
Малави
|2 : 1
A07
| Кот-д'Ивуар
Египет
|0 : 0 4 : 5
A04
| Мали
Экваториальная Гвинея
|0 : 0 5 : 6
1/4 финала
|Метка
QF3
| Гамбия
Камерун
|0 : 2
QF1
| Буркина-Фасо
Тунис
|1 : 0
QF4
| Египет
Марокко
|2 : 1 ДВ
QF2
| Сенегал
Экваториальная Гвинея
|3 : 1
1/2 финала
|Метка
SF1
| Буркина-Фасо
Сенегал
|1 : 3
SF2
| Камерун
Египет
|0 : 0 1 : 3
За 3-е место
|Метка
F3
| Буркина-Фасо
Камерун
|05.02
Финал
|Метка
F1
| Сенегал
Египет
|06.02