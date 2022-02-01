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ПСВ Эйндховен - АЗ Алкмар 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
05 февраля 2022, суббота. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен АЗ Алкмар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - АЗ Алкмар, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
АЗ Алкмар
Алкмар
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
Нидерланды Паскаль Янсен
История личных встреч
11.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 АЗ Алкмар0 : 3ПСВ Эйндховен
21.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 АЗ Алкмар2 : 0ПСВ Эйндховен
13.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 ПСВ Эйндховен1 : 3АЗ Алкмар
27.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 ПСВ Эйндховен0 : 4АЗ Алкмар
12.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 АЗ Алкмар1 : 0ПСВ Эйндховен
22.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 ПСВ Эйндховен3 : 1АЗ Алкмар
07.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 АЗ Алкмар2 : 3ПСВ Эйндховен
12.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 ПСВ Эйндховен3 : 2АЗ Алкмар
04.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 АЗ Алкмар2 : 4ПСВ Эйндховен
14.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 ПСВ Эйндховен1 : 0АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс20 48
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен20 46
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд20 42
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте20 38
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар20 36
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс20 36
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт20 32
8 Камбюр20 30
9 НЕК Неймеген20 26
10 Херенвен20 25
11 Гронинген20 22
12 Валвейк20 22
13 Гоу Эхед Иглс20 22
14 Хераклес20 20
15 Виллем II20 18
16
Стыковая зона
Спарта20 14
17
Зона вылета
Фортуна20 13
18
Зона вылета
ПЕК Зволле20 12

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