ПСВ Эйндховен - АЗ Алкмар 05 Февраля прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
05 февраля 2022, суббота. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - АЗ Алкмар, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
АЗ Алкмар
Алкмар
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|11.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|0 : 3
|21.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 27
|2 : 0
|13.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|1 : 3
|27.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|0 : 4
|12.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|1 : 0
|22.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|3 : 1
|07.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|2 : 3
|12.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|3 : 2
|04.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|2 : 4
|14.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|20
|48
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|20
|46
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|20
|42
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|20
|38
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|20
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|20
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|20
|32
|8
|Камбюр
|20
|30
|9
|НЕК Неймеген
|20
|26
|10
|Херенвен
|20
|25
|11
|Гронинген
|20
|22
|12
|Валвейк
|20
|22
|13
|Гоу Эхед Иглс
|20
|22
|14
|Хераклес
|20
|20
|15
|Виллем II
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Фортуна
|20
|13
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|20
|12