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Халл Сити - Престон Норт Энд 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
05 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Халл Сити Престон Норт Энд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Грузия Шота Арвеладзе
Англия Райан Лоу
История личных встреч
07.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Престон Норт Энд1 : 4Халл Сити
22.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Престон Норт Энд2 : 1Халл Сити
27.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Халл Сити4 : 0Престон Норт Энд
27.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Престон Норт Энд2 : 2 5 : 4Халл Сити
26.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Престон Норт Энд1 : 2Халл Сити
20.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Халл Сити1 : 1Престон Норт Энд
03.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Престон Норт Энд2 : 1Халл Сити
26.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Халл Сити1 : 2Престон Норт Энд
28.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Престон Норт Энд1 : 0Халл Сити
29.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Халл Сити2 : 0Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм28 58
2
Повышение
Блэкберн Роверс29 53
3
Плей-офф за повышение
Борнмут28 52
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс28 51
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун30 48
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион29 45
7 Мидлсбро28 45
8 Ноттингем Форест29 43
9 Лутон Таун28 42
10 Ковентри Сити27 40
11 Шеффилд Юнайтед26 39
12 Сток Сити28 39
13 Престон Норт Энд29 38
14 Миллуолл28 37
15 Блэкпул28 37
16 Бристоль Сити29 34
17 Бирмингем Сити29 33
18 Халл Сити28 32
19 Суонси Сити27 32
20 Кардифф Сити28 29
21 Рединг28 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед27 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти29 15
24
Зона вылета
Барнсли28 14

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