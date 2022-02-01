Халл Сити - Престон Норт Энд 05 Февраля прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
05 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
|Шота Арвеладзе
|Райан Лоу
История личных встреч
|07.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|1 : 4
|22.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|2 : 1
|27.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|4 : 0
|27.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 5 : 4
|26.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|1 : 2
|20.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 13
|1 : 1
|03.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|2 : 1
|26.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|1 : 2
|28.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|1 : 0
|29.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|28
|58
| 2
Повышение
|Блэкберн Роверс
|29
|53
| 3
Плей-офф за повышение
|Борнмут
|28
|52
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|28
|51
| 5
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|30
|48
| 6
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|29
|45
|7
|Мидлсбро
|28
|45
|8
|Ноттингем Форест
|29
|43
|9
|Лутон Таун
|28
|42
|10
|Ковентри Сити
|27
|40
|11
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|12
|Сток Сити
|28
|39
|13
|Престон Норт Энд
|29
|38
|14
|Миллуолл
|28
|37
|15
|Блэкпул
|28
|37
|16
|Бристоль Сити
|29
|34
|17
|Бирмингем Сити
|29
|33
|18
|Халл Сити
|28
|32
|19
|Суонси Сити
|27
|32
|20
|Кардифф Сити
|28
|29
|21
|Рединг
|28
|22
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|27
|20
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|29
|15
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|28
|14