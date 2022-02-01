Суонси Сити - Блэкберн Роверс 05 Февраля прямая трансляция
Стадион: Либерти (Суонси, Уэльс), вместимость: 21088
05 февраля 2022, суббота. 20:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Либерти (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Расселл Мартин
|Тони Моубрей
История личных встреч
|07.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|2 : 1
|09.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|1 : 1
|31.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|2 : 0
|29.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|2 : 2
|11.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|1 : 1
|05.05.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 46
|2 : 2
|23.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|3 : 1
|24.01.2015
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 1
|14.04.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|3 : 0
|03.12.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|28
|58
| 2
Повышение
|Блэкберн Роверс
|29
|53
| 3
Плей-офф за повышение
|Борнмут
|28
|52
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|28
|51
| 5
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|30
|48
| 6
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|29
|45
|7
|Мидлсбро
|28
|45
|8
|Ноттингем Форест
|29
|43
|9
|Лутон Таун
|28
|42
|10
|Ковентри Сити
|27
|40
|11
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|12
|Сток Сити
|28
|39
|13
|Престон Норт Энд
|29
|38
|14
|Миллуолл
|28
|37
|15
|Блэкпул
|28
|37
|16
|Бристоль Сити
|29
|34
|17
|Бирмингем Сити
|29
|33
|18
|Халл Сити
|28
|32
|19
|Суонси Сити
|27
|32
|20
|Кардифф Сити
|28
|29
|21
|Рединг
|28
|22
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|27
|20
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|29
|15
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|28
|14