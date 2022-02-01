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Суонси Сити - Блэкберн Роверс 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Либерти (Суонси, Уэльс), вместимость: 21088
05 февраля 2022, суббота. 20:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Суонси Сити Блэкберн Роверс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Либерти (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Шотландия Расселл Мартин
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
07.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Блэкберн Роверс2 : 1Суонси Сити
09.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Блэкберн Роверс1 : 1Суонси Сити
31.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Суонси Сити2 : 0Блэкберн Роверс
29.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Блэкберн Роверс2 : 2Суонси Сити
11.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Суонси Сити1 : 1Блэкберн Роверс
05.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Блэкберн Роверс2 : 2Суонси Сити
23.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Суонси Сити3 : 1Блэкберн Роверс
24.01.2015 Кубок Англии 1/16 финала Блэкберн Роверс3 : 1Суонси Сити
14.04.2012 Англия - Премьер-лига Тур 34 Суонси Сити3 : 0Блэкберн Роверс
03.12.2011 Англия - Премьер-лига Тур 14 Блэкберн Роверс4 : 2Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм28 58
2
Повышение
Блэкберн Роверс29 53
3
Плей-офф за повышение
Борнмут28 52
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс28 51
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун30 48
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион29 45
7 Мидлсбро28 45
8 Ноттингем Форест29 43
9 Лутон Таун28 42
10 Ковентри Сити27 40
11 Шеффилд Юнайтед26 39
12 Сток Сити28 39
13 Престон Норт Энд29 38
14 Миллуолл28 37
15 Блэкпул28 37
16 Бристоль Сити29 34
17 Бирмингем Сити29 33
18 Халл Сити28 32
19 Суонси Сити27 32
20 Кардифф Сити28 29
21 Рединг28 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед27 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти29 15
24
Зона вылета
Барнсли28 14

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