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Бетис - Вильярреал 06 Февраля прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
06 февраля 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Испания - Примера, 23-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Бетис Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Вильярреал, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
03.10.2021 Испания - Примера Тур 8 Вильярреал2 : 0Бетис
14.02.2021 Испания - Примера Тур 23 Вильярреал1 : 2Бетис
13.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Бетис1 : 1Вильярреал
01.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Бетис0 : 2Вильярреал
27.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Вильярреал5 : 1Бетис
07.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Бетис2 : 1Вильярреал
25.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Вильярреал2 : 1Бетис
03.02.2018 Испания - Примера Тур 22 Бетис2 : 1Вильярреал
10.09.2017 Испания - Примера Тур 3 Вильярреал3 : 1Бетис
04.04.2017 Испания - Примера Тур 30 Бетис0 : 1Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид22155247-205075,8
2
Лига чемпионов
Севилья22137234-164669,7
3
Лига чемпионов
Бетис22124641-254060,6
4
Лига чемпионов
Атлетико М21106536-263657,1
5
Лига Европы
Барселона2198432-233555,6
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2197522-213454,0
7 Вильярреал2288636-233248,5
8 Райо Вальекано2194827-223149,2
9 Атлетик Б22710521-173147,0
10 Валенсия2278735-362943,9
11 Осасуна2277822-272842,4
12 Сельта2276926-252740,9
13 Эспаньол2276926-302740,9
14 Хетафе23671020-232536,2
15 Гранада2259826-332436,4
16 Эльче2258923-302334,8
17 Мальорка2148917-332031,7
18
Зона вылета
Кадис22391019-361827,3
19
Зона вылета
Алавес22451316-351725,8
20
Зона вылета
Леванте22181321-461116,7

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