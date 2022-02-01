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Ноттингем Форест - Лестер Сити 06 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
06 февраля 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Кубок Англии, 1/16 финала
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Ноттингем Форест Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Лестер Сити, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
19.02.2014 Англия - Чемпионшип Тур 31 Ноттингем Форест2 : 2Лестер Сити
09.11.2013 Англия - Чемпионшип Тур 15 Лестер Сити0 : 2Ноттингем Форест
Турнирная таблица
1/32 финала
Суиндон Таун
Манчестер Сити
1 : 4
Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
2 : 3
Бристоль Сити
Фулхэм
0 : 1 ДВ
Хартлпул Юнайтед
Блэкпул
2 : 1
Бёрнли
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Ковентри Сити
Дерби Каунти
1 : 0
Миллуолл
Кристал Пэлас
1 : 2
Вест Бромвич Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 2 ДВ
Барнсли
Барроу
5 : 4 ДВ
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм Юнайтед
1 : 1 8 : 7
Борхэм Вуд
Уимблдон
2 : 0
Уиган Атлетик
Блэкберн Роверс
3 : 2
Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Лестер Сити
Уотфорд
4 : 1
Киддерминстер Харриерс
Рединг
2 : 1
Порт Вейл
Брентфорд
1 : 4
Челси
Честерфилд
5 : 1
Суонси Сити
Саутгемптон
2 : 3 ДВ
Халл Сити
Эвертон
2 : 3 ДВ
Бирмингем Сити
Плимут Аргайл
0 : 1 ДВ
Йовил Таун
Борнмут
1 : 3
Лутон Таун
Харрогейт Таун
4 : 0
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 : 0
Чарльтон Атлетик
Норвич Сити
0 : 1
Сток Сити
Лейтон Ориент
2 : 0
Ливерпуль
Шрусбери Таун
4 : 1
Кардифф Сити
Престон Норт Энд
2 : 1 ДВ
Тоттенхэм Хотспур
Моркам
3 : 1
Ноттингем Форест
Арсенал
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1 : 0
1/16 финала
Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
1 : 1 7 : 8
Киддерминстер Харриерс
Вест Хэм Юнайтед
05.02
Челси
Плимут Аргайл
05.02
Манчестер Сити
Фулхэм
05.02
Сток Сити
Уиган Атлетик
05.02
Хаддерсфилд Таун
Барнсли
05.02
Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
05.02
Вулверхэмптон
Норвич Сити
05.02
Эвертон
Брентфорд
05.02
Саутгемптон
Ковентри Сити
05.02
Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
05.02
Кембридж Юнайтед
Лутон Таун
05.02
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
05.02
Ливерпуль
Кардифф Сити
06.02
Ноттингем Форест
Лестер Сити
06.02
Борнмут
Борхэм Вуд
06.02

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