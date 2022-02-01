Онлайн трансляции
Суббота 05 февраля

22:45  ru Фиорентина - Лацио
23:00  ru Осасуна - Севилья 23:00  ru Тоттенхэм - Брайтон 23:00  ru Монако - Лион 23:00  ru Матч Звёзд
Воскресенье 06 февраля

01:00  ru Орландо - Мемфис 03:00  ru Вашингтон - Финикс 03:00  ru Шарлотт - Майами 04:30  ru Лейкерс - Нью-Йорк
06:00  ru Сакраменто - Оклахома 06:00  ru Портленд - Милуоки 14:30  ru Аталанта - Кальяри 15:00  ru Ливерпуль - Кардифф
15:00  ru Лорьян - Ланс 16:00  ru Валенсия - Реал Сосьедад 16:30  ru Украина - Испания 17:00  ru Сампдория - Сассуоло
17:00  ru Венеция - Наполи 17:00  ru Болонья - Эмполи 17:00  ru Страсбург - Нант 17:00  ru Реймс - Бордо
17:00  ru Ницца - Клермон 17:00  ru Труа - Метц 17:30  ru Боруссия Д - Байер 18:15  ru Барселона - Атлетико
18:45  ru Аякс - Хераклес 19:00  ru Ноттингем - Лестер Сити 19:00  ru Ренн - Брест 19:00  ru Рейнджерс - Хартс
19:30  ru Россия - Португалия 19:30  ru Вольфсбург - Гройтер Фюрт 20:00  ru Удинезе - Торино 20:30  ru Бетис - Вильярреал
21:00  ru Арока - Порту 21:30  ru Борнмут - Борхэм Вуд 22:00  ru Сенегал - Египет 22:45  ru Ювентус - Верона
22:45  ru Лилль - ПСЖ 23:00  ru Реал Мадрид - Гранада 23:00  ru Спортинг - Фамаликан 23:30  ru Денвер - Бруклин
23:30  ru Чикаго - Филадельфия 23:30  ru Миннесота - Детройт
Олимпийские Игры

04:00  ru Кёрлинг.Великобр - Китай 04:30  ru Сноуборд. Женщины 04:30  ru Фигурное катание.Женщины 06:00  ru Горнолыжный спорт.Мужчины
07:30  ru Сноуборд. Мужчины 09:00  ru Кёрлинг.Канада - Чехия 10:00  ru Скиатлон.Мужчины 11:30  ru Конькобежный спорт.Мужчины
13:00  ru Фристайл.Женщины 14:00  ru Прыжки с трамплина.Мужчины 14:30  ru Санный спорт. Мужчины 16:10  ru Хоккей.Швейцария - США
16:15  ru Санный спорт.Мужчины
Свернуть список

Боруссия Д - Байер 06 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
06 февраля 2022, воскресенье. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 21-й тур
Боруссия Д Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Байер, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
11.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 4 Байер3 : 4Боруссия Д
22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Боруссия Д3 : 1Байер
19.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Байер2 : 1Боруссия Д
08.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 21 Байер4 : 3Боруссия Д
14.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 4 Боруссия Д4 : 0Байер
24.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 23 Боруссия Д3 : 2Байер
29.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 6 Байер2 : 4Боруссия Д
21.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 31 Боруссия Д4 : 0Байер
02.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 14 Байер1 : 1Боруссия Д
04.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 23 Боруссия Д6 : 2Байер
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария20161365-194981,7
2
Лига чемпионов
Боруссия Д20141552-314371,7
3
Лига чемпионов
Байер20105549-323558,3
4
Лига чемпионов
Унион2097429-253456,7
5
Лига Европы
Фрайбург2096533-233355,0
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2094738-233151,7
7 Хоффенхайм2094741-323151,7
8 Кёльн2078532-342948,3
9 Айнтрахт Ф2077630-302846,7
10 Майнц2083928-232745,0
11 Бохум21741020-302539,7
12 Герта21651023-432336,5
13 Боруссия М20641026-372236,7
14 Арминия2049720-262135,0
15 Вольфсбург20631117-322135,0
16
Стыковая зона
Аугсбург2047920-351931,7
17
Зона вылета
Штутгарт20461022-351830,0
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт20241417-521016,7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close