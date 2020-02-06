Болонья - Эмполи 06 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
06 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 24-й тур
Главный судья: Франческо Коссо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Эмполи, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Синиша Михайлович
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 6
|4 : 2
|27.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 34
|3 : 1
|09.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 1
|07.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 35
|3 : 1
|11.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 16
|0 : 0
|01.05.2016
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 0
|19.12.2015
|Италия - Серия А
|Тур 17
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|22
|16
|5
|1
|53-17
|53
|80,3
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|23
|15
|4
|4
|43-16
|49
|71,0
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|23
|15
|4
|4
|47-25
|49
|71,0
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|22
|12
|7
|3
|44-26
|43
|65,2
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|23
|12
|6
|5
|34-21
|42
|60,9
| 6
Лига Европы
|Рома
|23
|12
|2
|9
|40-30
|38
|55,1
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|22
|11
|3
|8
|41-30
|36
|54,5
|8
|Лацио
|23
|10
|6
|7
|46-39
|36
|52,2
|9
|Верона
|23
|9
|6
|8
|43-38
|33
|47,8
|10
|Торино
|22
|9
|5
|8
|30-21
|32
|48,5
|11
|Сассуоло
|23
|7
|8
|8
|39-38
|29
|42,0
|12
|Эмполи
|23
|8
|5
|10
|37-47
|29
|42,0
|13
|Болонья
|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|40,9
|14
|Специя
|23
|7
|4
|12
|24-42
|25
|36,2
|15
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|36,4
|16
|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|29,0
|17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|27,3
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|23
|3
|8
|12
|22-44
|17
|24,6
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|23
|1
|10
|12
|20-45
|13
|18,8
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|22
|3
|2
|17
|14-53
|10
|-1
|16,7