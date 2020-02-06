Онлайн трансляции
Суббота 05 февраля

22:45  ru Фиорентина - Лацио
23:00  ru Осасуна - Севилья 23:00  ru Тоттенхэм - Брайтон 23:00  ru Монако - Лион 23:00  ru Матч Звёзд
Воскресенье 06 февраля

01:00  ru Орландо - Мемфис 03:00  ru Вашингтон - Финикс 03:00  ru Шарлотт - Майами 04:30  ru Лейкерс - Нью-Йорк
06:00  ru Сакраменто - Оклахома 06:00  ru Портленд - Милуоки 14:30  ru Аталанта - Кальяри 15:00  ru Ливерпуль - Кардифф
15:00  ru Лорьян - Ланс 16:00  ru Валенсия - Реал Сосьедад 16:30  ru Украина - Испания 17:00  ru Сампдория - Сассуоло
17:00  ru Венеция - Наполи 17:00  ru Болонья - Эмполи 17:00  ru Страсбург - Нант 17:00  ru Реймс - Бордо
17:00  ru Ницца - Клермон 17:00  ru Труа - Метц 17:30  ru Боруссия Д - Байер 18:15  ru Барселона - Атлетико
18:45  ru Аякс - Хераклес 19:00  ru Ноттингем - Лестер Сити 19:00  ru Ренн - Брест 19:00  ru Рейнджерс - Хартс
19:30  ru Россия - Португалия 19:30  ru Вольфсбург - Гройтер Фюрт 20:00  ru Удинезе - Торино 20:30  ru Бетис - Вильярреал
21:00  ru Арока - Порту 21:30  ru Борнмут - Борхэм Вуд 22:00  ru Сенегал - Египет 22:45  ru Ювентус - Верона
22:45  ru Лилль - ПСЖ 23:00  ru Реал Мадрид - Гранада 23:00  ru Спортинг - Фамаликан 23:30  ru Денвер - Бруклин
23:30  ru Чикаго - Филадельфия 23:30  ru Миннесота - Детройт
Олимпийские Игры

04:00  ru Кёрлинг.Великобр - Китай 04:30  ru Сноуборд. Женщины 04:30  ru Фигурное катание.Женщины 06:00  ru Горнолыжный спорт.Мужчины
07:30  ru Сноуборд. Мужчины 09:00  ru Кёрлинг.Канада - Чехия 10:00  ru Скиатлон.Мужчины 11:30  ru Конькобежный спорт.Мужчины
13:00  ru Фристайл.Женщины 14:00  ru Прыжки с трамплина.Мужчины 14:30  ru Санный спорт. Мужчины 16:10  ru Хоккей.Швейцария - США
16:15  ru Санный спорт.Мужчины
Свернуть список

Удинезе - Торино 06 Февраля прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
06 февраля 2022, воскресенье. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 24-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Удинезе Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Торино, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Торино
Турин
Главные тренеры
Италия Габриэле Чоффи
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
22.11.2021 Италия - Серия А Тур 13 Торино2 : 1Удинезе
10.04.2021 Италия - Серия А Тур 30 Удинезе0 : 1Торино
12.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Торино2 : 3Удинезе
23.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Торино1 : 0Удинезе
20.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Удинезе1 : 0Торино
10.02.2019 Италия - Серия А Тур 23 Торино1 : 0Удинезе
16.09.2018 Италия - Серия А Тур 4 Удинезе1 : 1Торино
11.02.2018 Италия - Серия А Тур 24 Торино2 : 0Удинезе
20.09.2017 Италия - Серия А Тур 5 Удинезе2 : 3Торино
02.04.2017 Италия - Серия А Тур 30 Торино2 : 2Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Интер М22165153-175380,3
2
Лига чемпионов
Наполи23154443-164971,0
3
Лига чемпионов
Милан23154447-254971,0
4
Лига чемпионов
Аталанта22127344-264365,2
5
Лига Европы
Ювентус23126534-214260,9
6
Лига Европы
Рома23122940-303855,1
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина22113841-303654,5
8 Лацио23106746-393652,2
9 Верона2396843-383347,8
10 Торино2295830-213248,5
11 Сассуоло2378839-382942,0
12 Эмполи23851037-472942,0
13 Болонья22831129-372740,9
14 Специя23741224-422536,2
15 Удинезе2259831-362436,4
16 Сампдория23551329-412029,0
17 Венеция22461220-401827,3
18
Зона вылета
Кальяри23381222-441724,6
19
Зона вылета
Дженоа231101220-451318,8
20
Зона вылета
Салернитана22321714-5310-116,7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close