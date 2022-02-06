Лорьян - Ланс 06 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
06 февраля 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Франция - Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ланс, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Ланс
Ланс
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Франк Эз
История личных встреч
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 2
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|4 : 1
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 3
|02.11.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 13
|1 : 0
|23.04.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 34
|0 : 1
|30.11.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 16
|2 : 2
|03.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 24
|1 : 1
|09.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 6
|2 : 3
|22.08.2017
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2
|12.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|46-18
|53
|80,3
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|12
|7
|4
|36-20
|43
|62,3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|22
|13
|4
|5
|36-18
|42
|-1
|65,2
| 4
Лига Европы
|Страсбург
|22
|10
|5
|7
|44-29
|35
|53,0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|22
|10
|4
|8
|41-21
|34
|51,5
|6
|Монпелье
|22
|10
|4
|8
|37-30
|34
|51,5
|7
|Лион
|22
|9
|8
|5
|31-28
|34
|-1
|53,0
|8
|Монако
|22
|9
|6
|7
|35-26
|33
|50,0
|9
|Ланс
|22
|9
|6
|7
|36-31
|33
|50,0
|10
|Нант
|22
|9
|5
|8
|30-27
|32
|48,5
|11
|Лилль
|22
|8
|8
|6
|30-30
|32
|48,5
|12
|Анже
|23
|7
|8
|8
|30-34
|29
|42,0
|13
|Брест
|22
|7
|7
|8
|28-33
|28
|42,4
|14
|Реймс
|22
|5
|9
|8
|22-27
|24
|36,4
|15
|Клермон
|22
|5
|6
|11
|22-39
|21
|31,8
|16
|Труа
|22
|5
|5
|12
|20-31
|20
|30,3
|17
|Бордо
|22
|4
|8
|10
|34-53
|20
|30,3
| 18
Стыковая зона
|Метц
|22
|4
|7
|11
|24-43
|19
|28,8
| 19
Зона вылета
|Лорьян
|22
|3
|8
|11
|18-38
|17
|25,8
| 20
Зона вылета
|Сент-Этьен
|22
|3
|6
|13
|19-43
|15
|22,7