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Лилль - ПСЖ 06 Февраля прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
06 февраля 2022, воскресенье. 22:45 МСК. Франция - Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Лилль ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - ПСЖ, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
Франция Жослен Гурвеннек
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
29.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 12 ПСЖ2 : 1Лилль
01.08.2021 Суперкубок Франции Финал Лилль1 : 0ПСЖ
03.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 31 ПСЖ0 : 1Лилль
17.03.2021 Кубок Франции 1/8 финала ПСЖ3 : 0Лилль
20.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Лилль0 : 0ПСЖ
26.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Лилль0 : 2ПСЖ
22.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 14 ПСЖ2 : 0Лилль
14.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 32 Лилль5 : 1ПСЖ
02.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 12 ПСЖ2 : 1Лилль
03.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 24 Лилль0 : 3ПСЖ
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ22165146-185380,3
2
Лига чемпионов
Марсель23127436-204362,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца22134536-1842-165,2
4
Лига Европы
Страсбург22105744-293553,0
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн22104841-213451,5
6 Монпелье22104837-303451,5
7 Лион2298531-2834-153,0
8 Монако2296735-263350,0
9 Ланс2296736-313350,0
10 Нант2295830-273248,5
11 Лилль2288630-303248,5
12 Анже2378830-342942,0
13 Брест2277828-332842,4
14 Реймс2259822-272436,4
15 Клермон22561122-392131,8
16 Труа22551220-312030,3
17 Бордо22481034-532030,3
18
Стыковая зона
Метц22471124-431928,8
19
Зона вылета
Лорьян22381118-381725,8
20
Зона вылета
Сент-Этьен22361319-431522,7

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