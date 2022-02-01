Спортинг - Фамаликан 06 Февраля прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
06 февраля 2022, воскресенье. 23:30 МСК. Португалия - Примейра, 21-й тур
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Фамаликан, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|26.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. Тур 2
|2 : 1
|28.08.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|1 : 1
|11.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 1
|05.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|2 : 2
|03.03.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|3 : 1
|23.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|1 : 2
|16.11.2017
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 0
|13.10.2016
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|20
|18
|2
|0
|53-14
|56
|93,3
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|20
|16
|2
|2
|39-13
|50
|83,3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|20
|14
|2
|4
|53-18
|44
|73,3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|20
|11
|5
|4
|36-20
|38
|63,3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|20
|9
|6
|5
|30-22
|33
|55,0
|6
|Витория Гимарайнш
|20
|7
|6
|7
|30-25
|27
|45,0
|7
|Эшторил
|20
|6
|8
|6
|25-24
|26
|43,3
|8
|Портимоненсе
|20
|7
|4
|9
|20-22
|25
|41,7
|9
|Маритиму
|20
|6
|6
|8
|25-30
|24
|40,0
|10
|Санта-Клара
|20
|6
|5
|9
|23-37
|23
|38,3
|11
|Визела
|20
|5
|7
|8
|22-34
|22
|36,7
|12
|Пасуш де Феррейра
|20
|4
|8
|8
|14-23
|20
|33,3
|13
|Тондела
|20
|6
|2
|12
|28-40
|20
|33,3
|14
|Боавишта
|20
|3
|10
|7
|22-31
|19
|31,7
|15
|Арока
|20
|4
|6
|10
|19-36
|18
|30,0
| 16
Стыковая зона
|Фамаликан
|20
|3
|8
|9
|23-35
|17
|28,3
| 17
Зона вылета
|Морейренсе
|20
|3
|7
|10
|18-31
|16
|26,7
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|20
|2
|6
|12
|12-37
|12
|20,0