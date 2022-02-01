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Спортинг - Фамаликан 06 Февраля прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
06 февраля 2022, воскресенье. 23:30 МСК. Португалия - Примейра, 21-й тур
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия);
Спортинг Фамаликан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Фамаликан, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
26.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа B. Тур 2 Спортинг2 : 1Фамаликан
28.08.2021 Португалия - Примейра Тур 4 Фамаликан1 : 1Спортинг
11.04.2021 Португалия - Примейра Тур 26 Спортинг1 : 1Фамаликан
05.12.2020 Португалия - Примейра Тур 9 Фамаликан2 : 2Спортинг
03.03.2020 Португалия - Примейра Тур 23 Фамаликан3 : 1Спортинг
23.09.2019 Португалия - Примейра Тур 6 Спортинг1 : 2Фамаликан
16.11.2017 Кубок Португалии 4-й раунд Спортинг2 : 0Фамаликан
13.10.2016 Кубок Португалии 3-й раунд Фамаликан0 : 1Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту20182053-145693,3
2
Лига чемпионов
Спортинг20162239-135083,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика20142453-184473,3
4
Квалификация Лиги конференций
Брага20115436-203863,3
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте2096530-223355,0
6 Витория Гимарайнш2076730-252745,0
7 Эшторил2068625-242643,3
8 Портимоненсе2074920-222541,7
9 Маритиму2066825-302440,0
10 Санта-Клара2065923-372338,3
11 Визела2057822-342236,7
12 Пасуш де Феррейра2048814-232033,3
13 Тондела20621228-402033,3
14 Боавишта20310722-311931,7
15 Арока20461019-361830,0
16
Стыковая зона
Фамаликан2038923-351728,3
17
Зона вылета
Морейренсе20371018-311626,7
18
Зона вылета
Белененсеш20261212-371220,0

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