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Аякс - Хераклес 06 Февраля прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
06 февраля 2022, воскресенье. 18:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Аякс Хераклес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Хераклес, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Хераклес
Алмело
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
30.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 Хераклес0 : 0Аякс
13.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Хераклес0 : 2Аякс
22.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 Аякс5 : 0Хераклес
23.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 Хераклес1 : 0Аякс
23.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Аякс4 : 1Хераклес
09.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 Хераклес1 : 0Аякс
11.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Аякс1 : 1Хераклес
08.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 Аякс1 : 0Хераклес
12.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Хераклес2 : 1Аякс
26.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 Аякс4 : 1Хераклес
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс20 48
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен20 46
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд20 42
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте20 38
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар20 36
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс20 36
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт20 32
8 Камбюр20 30
9 НЕК Неймеген20 26
10 Херенвен20 25
11 Гронинген20 22
12 Валвейк20 22
13 Гоу Эхед Иглс20 22
14 Хераклес20 20
15 Виллем II20 18
16
Стыковая зона
Спарта20 14
17
Зона вылета
Фортуна20 13
18
Зона вылета
ПЕК Зволле20 12

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