Аякс - Хераклес 06 Февраля прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
06 февраля 2022, воскресенье. 18:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Хераклес, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Хераклес
Алмело
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|30.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|0 : 0
|13.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|0 : 2
|22.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|5 : 0
|23.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|1 : 0
|23.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|4 : 1
|09.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|1 : 0
|11.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|1 : 1
|08.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|1 : 0
|12.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|2 : 1
|26.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|20
|48
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|20
|46
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|20
|42
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|20
|38
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|20
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|20
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|20
|32
|8
|Камбюр
|20
|30
|9
|НЕК Неймеген
|20
|26
|10
|Херенвен
|20
|25
|11
|Гронинген
|20
|22
|12
|Валвейк
|20
|22
|13
|Гоу Эхед Иглс
|20
|22
|14
|Хераклес
|20
|20
|15
|Виллем II
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Фортуна
|20
|13
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|20
|12