Онлайн трансляции
Суббота 05 февраля

22:45  ru Фиорентина - Лацио
23:00  ru Осасуна - Севилья 23:00  ru Тоттенхэм - Брайтон 23:00  ru Монако - Лион 23:00  ru Матч Звёзд
Воскресенье 06 февраля

01:00  ru Орландо - Мемфис 03:00  ru Вашингтон - Финикс 03:00  ru Шарлотт - Майами 04:30  ru Лейкерс - Нью-Йорк
06:00  ru Сакраменто - Оклахома 06:00  ru Портленд - Милуоки 14:30  ru Аталанта - Кальяри 15:00  ru Ливерпуль - Кардифф
15:00  ru Лорьян - Ланс 16:00  ru Валенсия - Реал Сосьедад 16:30  ru Украина - Испания 17:00  ru Сампдория - Сассуоло
17:00  ru Венеция - Наполи 17:00  ru Болонья - Эмполи 17:00  ru Страсбург - Нант 17:00  ru Реймс - Бордо
17:00  ru Ницца - Клермон 17:00  ru Труа - Метц 17:30  ru Боруссия Д - Байер 18:15  ru Барселона - Атлетико
18:45  ru Аякс - Хераклес 19:00  ru Ноттингем - Лестер Сити 19:00  ru Ренн - Брест 19:00  ru Рейнджерс - Хартс
19:30  ru Россия - Португалия 19:30  ru Вольфсбург - Гройтер Фюрт 20:00  ru Удинезе - Торино 20:30  ru Бетис - Вильярреал
21:00  ru Арока - Порту 21:30  ru Борнмут - Борхэм Вуд 22:00  ru Сенегал - Египет 22:45  ru Ювентус - Верона
22:45  ru Лилль - ПСЖ 23:00  ru Реал Мадрид - Гранада 23:00  ru Спортинг - Фамаликан 23:30  ru Денвер - Бруклин
23:30  ru Чикаго - Филадельфия 23:30  ru Миннесота - Детройт
Олимпийские Игры

04:00  ru Кёрлинг.Великобр - Китай 04:30  ru Сноуборд. Женщины 04:30  ru Фигурное катание.Женщины 06:00  ru Горнолыжный спорт.Мужчины
07:30  ru Сноуборд. Мужчины 09:00  ru Кёрлинг.Канада - Чехия 10:00  ru Скиатлон.Мужчины 11:30  ru Конькобежный спорт.Мужчины
13:00  ru Фристайл.Женщины 14:00  ru Прыжки с трамплина.Мужчины 14:30  ru Санный спорт. Мужчины 16:10  ru Хоккей.Швейцария - США
16:15  ru Санный спорт.Мужчины
Свернуть список

Рейнджерс - Хартс 06 Февраля прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
06 февраля 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 25-й тур
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия);
Рейнджерс Хартс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Хартс, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Хартс
Эдинбург
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
Шотландия Робби Нильсон
История личных встреч
12.12.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Хартс0 : 2Рейнджерс
16.10.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Рейнджерс1 : 1Хартс
29.02.2020 Кубок Шотландии 1/4 финала Хартс1 : 0Рейнджерс
26.01.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 23 Хартс2 : 1Рейнджерс
01.12.2019 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Рейнджерс5 : 0Хартс
03.11.2019 Шотландия - Кубок лиги 1/2 финала Рейнджерс3 : 0Хартс
20.10.2019 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Хартс1 : 1Рейнджерс
20.04.2019 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Хартс1 : 3Рейнджерс
03.04.2019 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 32 Рейнджерс3 : 0Хартс
02.12.2018 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Хартс1 : 2Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Плей-офф чемпионов
Селтик24 57
2
Плей-офф чемпионов
Рейнджерс24 56
3
Плей-офф чемпионов
Хартс24 43
4
Плей-офф чемпионов
Мазервелл24 33
5
Плей-офф чемпионов
Хайберниан24 31
6
Плей-офф чемпионов
Абердин23 29
7
Переходной турнир
Данди Юнайтед24 29
8
Переходной турнир
Ливингстон24 26
9
Переходной турнир
Сент-Миррен23 26
10
Переходной турнир
Росс Каунти24 23
11
Переходной турнир
Сент-Джонстон23 18
12
Переходной турнир
Данди23 18

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close