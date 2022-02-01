Рейнджерс - Хартс 06 Февраля прямая трансляция
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
06 февраля 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 25-й тур
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Хартс, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Хартс
Эдинбург
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Робби Нильсон
История личных встреч
|12.12.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 18
|0 : 2
|16.10.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 9
|1 : 1
|29.02.2020
|Кубок Шотландии
|1/4 финала
|1 : 0
|26.01.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 23
|2 : 1
|01.12.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 15
|5 : 0
|03.11.2019
|Шотландия - Кубок лиги
|1/2 финала
|3 : 0
|20.10.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 9
|1 : 1
|20.04.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 1
|1 : 3
|03.04.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 32
|3 : 0
|02.12.2018
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 15
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|24
|57
| 2
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|24
|56
| 3
Плей-офф чемпионов
|Хартс
|24
|43
| 4
Плей-офф чемпионов
|Мазервелл
|24
|33
| 5
Плей-офф чемпионов
|Хайберниан
|24
|31
| 6
Плей-офф чемпионов
|Абердин
|23
|29
| 7
Переходной турнир
|Данди Юнайтед
|24
|29
| 8
Переходной турнир
|Ливингстон
|24
|26
| 9
Переходной турнир
|Сент-Миррен
|23
|26
| 10
Переходной турнир
|Росс Каунти
|24
|23
| 11
Переходной турнир
|Сент-Джонстон
|23
|18
| 12
Переходной турнир
|Данди
|23
|18