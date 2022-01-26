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Шарлотт Хорнетс - Майами Хит прямая трансляция 06.02.2022

Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
06 февраля 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Шарлотт Хорнетс Майами Хит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Майами Хит, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
СШАДжеймс Боррего
СШАЭрик Споэльстра
История личных встреч
30.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит114 : 99Шарлотт Хорнетс
03.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс111 : 121Майами Хит
27.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс110 : 105Майами Хит
02.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит121 : 129Шарлотт Хорнетс
12.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит98 : 109Шарлотт Хорнетс
26.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит117 : 100Шарлотт Хорнетс
17.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит93 : 75Шарлотт Хорнетс
07.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс84 : 91Майами Хит
31.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс125 : 113Майами Хит
21.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит112 : 113Шарлотт Хорнетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5141105766-5378920,8040,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5340135880-5442930,7552,0
3 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6676,5
4 Чикаго Буллз5233195807-5707850,6358,5
5 Майами Хит5333205764-5554860,6239,0
6 Юта Джаз5332216023-5704850,60410,0
7 Кливленд Кавальерс5332215654-5429850,60410,0
8 Милуоки Бакс5332215923-5757850,60410,0
9 Филадельфия Сиксерс5231215595-5489830,59610,5
10 Даллас Маверикс5330235632-5493830,56612,0
11 Бруклин Нетс5229235795-5750810,55812,5
12 Торонто Рэпторс5128235520-5453790,54913,0
13 Денвер Наггетс5228245667-5589800,53813,5
14 Бостон Селтикс5429255830-5637830,53713,5
15 Шарлотт Хорнетс5328256047-6061810,52814,0
16 Миннесота Тимбервулвз5227255838-5763790,51914,5
17 Лос-Анджелес Клипперс5427275735-5770810,50015,5
18 Атланта Хоукс5225275813-5801770,48116,5
19 Лос-Анджелес Лейкерс5325285869-5947780,47217,0
20 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,47117,0
21 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,46217,5
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5321325715-5926740,39621,0
23 Нью-Орлеан Пеликанс5220325486-5687720,38521,5
24 Сан-Антонио Спёрс5420346021-6022740,37022,5
25 Индиана Пэйсерс5419355896-6001730,35223,5
26 Сакраменто Кингз5419355907-6192730,35223,5
27 Оклахома-Сити Тандер5117345150-5472680,33324,0
28 Хьюстон Рокетс5215375635-6082670,28826,5
29 Детройт Пистонс5212405325-5810640,23129,5
30 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22630,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5233195807-5707850,6350,0
2 Майами Хит5333205764-5554860,6230,5
3 Кливленд Кавальерс5332215654-5429850,6041,5
4 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
5 Филадельфия Сиксерс5231215595-5489830,5962,0
6 Бруклин Нетс5229235795-5750810,5584,0
7 Торонто Рэпторс5128235520-5453790,5494,5
8 Бостон Селтикс5429255830-5637830,5375,0
9 Шарлотт Хорнетс5328256047-6061810,5285,5
10 Атланта Хоукс5225275813-5801770,4818,0
11 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,4718,5
12 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,4629,0
13 Индиана Пэйсерс5419355896-6001730,35215,0
14 Детройт Пистонс5212405325-5810640,23121,0
15 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22621,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5141105766-5378920,8040,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5340135880-5442930,7552,0
3 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6676,5
4 Юта Джаз5332216023-5704850,60410,0
5 Даллас Маверикс5330235632-5493830,56612,0
6 Денвер Наггетс5228245667-5589800,53813,5
7 Миннесота Тимбервулвз5227255838-5763790,51914,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5427275735-5770810,50015,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс5325285869-5947780,47217,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5321325715-5926740,39621,0
11 Нью-Орлеан Пеликанс5220325486-5687720,38521,5
12 Сан-Антонио Спёрс5420346021-6022740,37022,5
13 Сакраменто Кингз5419355907-6192730,35223,5
14 Оклахома-Сити Тандер5117345150-5472680,33324,0
15 Хьюстон Рокетс5215375635-6082670,28826,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5231215595-5489830,5960,0
2 Бруклин Нетс5229235795-5750810,5582,0
3 Торонто Рэпторс5128235520-5453790,5492,5
4 Бостон Селтикс5429255830-5637830,5373,0
5 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,4627,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5233195807-5707850,6350,0
2 Кливленд Кавальерс5332215654-5429850,6041,5
3 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
4 Индиана Пэйсерс5419355896-6001730,35215,0
5 Детройт Пистонс5212405325-5810640,23121,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5333205764-5554860,6230,0
2 Шарлотт Хорнетс5328256047-6061810,5285,0
3 Атланта Хоукс5225275813-5801770,4817,5
4 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,4718,0
5 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22621,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5332216023-5704850,6040,0
2 Денвер Наггетс5228245667-5589800,5383,5
3 Миннесота Тимбервулвз5227255838-5763790,5194,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5321325715-5926740,39611,0
5 Оклахома-Сити Тандер5117345150-5472680,33314,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5141105766-5378920,8040,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5340135880-5442930,7552,0
3 Лос-Анджелес Клипперс5427275735-5770810,50015,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс5325285869-5947780,47217,0
5 Сакраменто Кингз5419355907-6192730,35223,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6670,0
2 Даллас Маверикс5330235632-5493830,5665,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс5220325486-5687720,38515,0
4 Сан-Антонио Спёрс5420346021-6022740,37016,0
5 Хьюстон Рокетс5215375635-6082670,28820,0

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