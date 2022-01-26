Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 06.02.2022
Стадион: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
06 февраля 2022, воскресенье. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Йорк Никс, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Фрэнк Вогель
|Том Тибодо
История личных встреч
|24.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 100
|12.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 99
|13.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 96
|23.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 100
|08.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 87
|17.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 123
|05.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 119
|21.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 107
|13.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 109 ОТ
|07.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 121
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|51
|41
|10
|5766-5378
|92
|0,804
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|53
|40
|13
|5880-5442
|93
|0,755
|2,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|6,5
|4
|Чикаго Буллз
|52
|33
|19
|5807-5707
|85
|0,635
|8,5
|5
|Майами Хит
|53
|33
|20
|5764-5554
|86
|0,623
|9,0
|6
|Юта Джаз
|53
|32
|21
|6023-5704
|85
|0,604
|10,0
|7
|Кливленд Кавальерс
|53
|32
|21
|5654-5429
|85
|0,604
|10,0
|8
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|10,0
|9
|Филадельфия Сиксерс
|52
|31
|21
|5595-5489
|83
|0,596
|10,5
|10
|Даллас Маверикс
|53
|30
|23
|5632-5493
|83
|0,566
|12,0
|11
|Бруклин Нетс
|52
|29
|23
|5795-5750
|81
|0,558
|12,5
|12
|Торонто Рэпторс
|51
|28
|23
|5520-5453
|79
|0,549
|13,0
|13
|Денвер Наггетс
|52
|28
|24
|5667-5589
|80
|0,538
|13,5
|14
|Бостон Селтикс
|54
|29
|25
|5830-5637
|83
|0,537
|13,5
|15
|Шарлотт Хорнетс
|53
|28
|25
|6047-6061
|81
|0,528
|14,0
|16
|Миннесота Тимбервулвз
|52
|27
|25
|5838-5763
|79
|0,519
|14,5
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|54
|27
|27
|5735-5770
|81
|0,500
|15,5
|18
|Атланта Хоукс
|52
|25
|27
|5813-5801
|77
|0,481
|16,5
|19
|Лос-Анджелес Лейкерс
|53
|25
|28
|5869-5947
|78
|0,472
|17,0
|20
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|17,0
|21
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|17,5
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|53
|21
|32
|5715-5926
|74
|0,396
|21,0
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|52
|20
|32
|5486-5687
|72
|0,385
|21,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|54
|20
|34
|6021-6022
|74
|0,370
|22,5
|25
|Индиана Пэйсерс
|54
|19
|35
|5896-6001
|73
|0,352
|23,5
|26
|Сакраменто Кингз
|54
|19
|35
|5907-6192
|73
|0,352
|23,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|51
|17
|34
|5150-5472
|68
|0,333
|24,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|52
|15
|37
|5635-6082
|67
|0,288
|26,5
|29
|Детройт Пистонс
|52
|12
|40
|5325-5810
|64
|0,231
|29,5
|30
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|30,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|52
|33
|19
|5807-5707
|85
|0,635
|0,0
|2
|Майами Хит
|53
|33
|20
|5764-5554
|86
|0,623
|0,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|53
|32
|21
|5654-5429
|85
|0,604
|1,5
|4
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,5
|5
|Филадельфия Сиксерс
|52
|31
|21
|5595-5489
|83
|0,596
|2,0
|6
|Бруклин Нетс
|52
|29
|23
|5795-5750
|81
|0,558
|4,0
|7
|Торонто Рэпторс
|51
|28
|23
|5520-5453
|79
|0,549
|4,5
|8
|Бостон Селтикс
|54
|29
|25
|5830-5637
|83
|0,537
|5,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|53
|28
|25
|6047-6061
|81
|0,528
|5,5
|10
|Атланта Хоукс
|52
|25
|27
|5813-5801
|77
|0,481
|8,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|8,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|9,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|54
|19
|35
|5896-6001
|73
|0,352
|15,0
|14
|Детройт Пистонс
|52
|12
|40
|5325-5810
|64
|0,231
|21,0
|15
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|21,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|51
|41
|10
|5766-5378
|92
|0,804
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|53
|40
|13
|5880-5442
|93
|0,755
|2,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|6,5
|4
|Юта Джаз
|53
|32
|21
|6023-5704
|85
|0,604
|10,0
|5
|Даллас Маверикс
|53
|30
|23
|5632-5493
|83
|0,566
|12,0
|6
|Денвер Наггетс
|52
|28
|24
|5667-5589
|80
|0,538
|13,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|52
|27
|25
|5838-5763
|79
|0,519
|14,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|54
|27
|27
|5735-5770
|81
|0,500
|15,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|53
|25
|28
|5869-5947
|78
|0,472
|17,0
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|53
|21
|32
|5715-5926
|74
|0,396
|21,0
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|52
|20
|32
|5486-5687
|72
|0,385
|21,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|54
|20
|34
|6021-6022
|74
|0,370
|22,5
|13
|Сакраменто Кингз
|54
|19
|35
|5907-6192
|73
|0,352
|23,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|51
|17
|34
|5150-5472
|68
|0,333
|24,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|52
|15
|37
|5635-6082
|67
|0,288
|26,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|52
|31
|21
|5595-5489
|83
|0,596
|0,0
|2
|Бруклин Нетс
|52
|29
|23
|5795-5750
|81
|0,558
|2,0
|3
|Торонто Рэпторс
|51
|28
|23
|5520-5453
|79
|0,549
|2,5
|4
|Бостон Селтикс
|54
|29
|25
|5830-5637
|83
|0,537
|3,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|7,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|52
|33
|19
|5807-5707
|85
|0,635
|0,0
|2
|Кливленд Кавальерс
|53
|32
|21
|5654-5429
|85
|0,604
|1,5
|3
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|54
|19
|35
|5896-6001
|73
|0,352
|15,0
|5
|Детройт Пистонс
|52
|12
|40
|5325-5810
|64
|0,231
|21,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|53
|33
|20
|5764-5554
|86
|0,623
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|53
|28
|25
|6047-6061
|81
|0,528
|5,0
|3
|Атланта Хоукс
|52
|25
|27
|5813-5801
|77
|0,481
|7,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|8,0
|5
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|21,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|53
|32
|21
|6023-5704
|85
|0,604
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|52
|28
|24
|5667-5589
|80
|0,538
|3,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|52
|27
|25
|5838-5763
|79
|0,519
|4,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|53
|21
|32
|5715-5926
|74
|0,396
|11,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|51
|17
|34
|5150-5472
|68
|0,333
|14,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|51
|41
|10
|5766-5378
|92
|0,804
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|53
|40
|13
|5880-5442
|93
|0,755
|2,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|54
|27
|27
|5735-5770
|81
|0,500
|15,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|53
|25
|28
|5869-5947
|78
|0,472
|17,0
|5
|Сакраменто Кингз
|54
|19
|35
|5907-6192
|73
|0,352
|23,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|53
|30
|23
|5632-5493
|83
|0,566
|5,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|52
|20
|32
|5486-5687
|72
|0,385
|15,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|54
|20
|34
|6021-6022
|74
|0,370
|16,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|52
|15
|37
|5635-6082
|67
|0,288
|20,0