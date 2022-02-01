Чикаго Буллз - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 06.02.2022
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
06 февраля 2022, воскресенье. 23:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
|Билли Донован
|Док Риверс
История личных встреч
|07.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 114
|04.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 98
|04.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 106
|12.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 127
|20.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 105
|10.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 111
|18.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 89
|11.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 109
|07.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 116
|07.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 107