Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022: Пекин, Китай. Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км. 06 Февраля прямая трансляция
Олимпийские игры-2022
06 февраля 2022, воскресенье. 10:00 МСК. Пекин, Китай. Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км.
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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км.. Квалификация, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022, Пекин, Китай, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Текстовая трансляция
17:25
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию соревнований по мужскому скиатлону 2x15 км на Олимпиаде-2022 в Пекине. Старт запланирован на 10:00 по московскому времени.