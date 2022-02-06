Олимпиада 2022: Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка 06 Февраля прямая трансляция
Арена: Яньцин Слайдинг Сентер (Яньцин, Китай)
06 февраля 2022, воскресенье. 14:30 МСК. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка. Квалификация, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2022, Санный спорт, оно проводится на арене: Яньцин Слайдинг Сентер (Яньцин, Китай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.